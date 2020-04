Das Umweltbundesamt hat angesichts des erwarteten Durchbruchs von Elektroautos in den Massenmarkt kürzlich einen Ausbau der Kapazitäten für das Recycling gefordert – zahlenmäßig wie qualitativ. Beides adressiert im Bereich Batterie ein vom Umweltministerium Baden-Württemberg gefördertes Millionen-Forschungsprojekt.

Forscher der Hochschule Esslingen wollen die Antriebsbatterien von Elektroautos recyceln und das Material neuen Energiespeichern beimischen. Dazu planen sie eine industrienahe Demontagefabrik für Traktionsbatterien. Im Mittelpunkt der Forschung stehen die automatisierte Rückgewinnung von NMC-Recyclaten (Nickel, Mangan, Cobalt) und die Verwendung des wiederaufbereiteten Materials in neuen Produkten.

Konkret untersucht das Forschungsprojekt „DeMoBat“, wie sich Traktionsbatterien und Elektroantriebe robotergestützt demontieren und dadurch effizienter recyceln lassen. Das Fördervolumen beläuft sich auf insgesamt 13 Millionen Euro und verteilt sich auf vier Jahre. Das Projekt ist laut den Verantwortlichen deutschlandweit einmalig. Die Hochschule Esslingen erhält 600.000 Euro Direktförderung für die zeitnahe Errichtung einer Demontagefabrik. Für die technologische und wirtschaftliche Begleitung wird ein Kompetenzzentrum gegründet.

Die Wissenschaftler des Instituts für Nachhaltige Energietechnik und Mobilität an der Hochschule Esslingen sind Teil eines Konsortiums von 13 Projektpartnern aus Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft. In dem Verbundprojekt untersuchen die Forscher in den nächsten drei Jahren zwei Aspekte: das Batteriezell-Recycling, insbesondere die Gewinnung von sogenannten NMC-Recyclaten. Diese Einzelteile wie Nickel, Mangan und Cobalt-Oxid sollen durch umweltschonende Verfahren industriell und automatisiert wiederverwertet werden können. Die Forscher widmen sich darüber hinaus dem Beimischen von Recyclat-Material bei der Herstellung von neuen Akkus.

„Wenn es uns mit dem Forschungsprojekt gelingt, durch unterschiedliche, umweltschonende Verfahren Einzelteile wie Kobalt, Nickel und Graphit industriell und automatisiert wiederzuverwerten, machen wir uns nicht nur unabhängiger von Rohstoffimporten, sondern können auch die Umweltbilanz von E-Fahrzeugen deutlich verbessern“, so Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller.