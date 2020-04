Neuer Autogipfel könnte „Umweltprämie“ bringen

Die deutschen Autobauer machen sich angesichts der Coronavirus-Krise für eine Neuauflage der Abwrackprämie stark, die 2009 während der Finanzkrise das Geschäft der Branche ankurbelte. Mehrere Politiker haben sich bereits für eine solche Maßnahme ausgesprochen. Nun meldete sich auch die Bundesregierung zu Wort.

Es gelte „ganz grundsätzlich“, dass die Bundesregierung, „falls erforderlich … im weiteren Verlauf der Pandemie auch über weitere Maßnahmen beraten wird“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Über die schon bestehenden Corona-Programme hinaus könne er derzeit aber „keine weiteren Maßnahmen“ ankündigen. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge sollen Details für die Hilfen Anfang Mai bei einem weiteren „Autogipfel“ mit Kanzlerin Angela Merkel besprochen werden.

Nach Informationen der Wirtschaftszeitung wollen die Autohersteller zum Beleben der Nachfrage einen Zuschuss von mehreren Tausend Euro pro Auto. Die Prämie sollte nach dem Wunsch der Autokonzerne möglichst bald zur Verfügung stehen. Volkswagen drängt auf eine schnelle Einführung. „In dieser Situation sollte eine Prämie breit angelegt sein und auch moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor umfassen“, sagte Volkswagen-COO Ralf Brandstätter dem Handelsblatt.

Ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA) erklärte, es sei „klar, dass es beim Hochlauf der Produktion natürlich auch die Nachfrageseite braucht“. Eine „Umweltprämie“ sei dabei in der Diskussion. „Es ist aber zu früh, um Details zu besprechen.“ Der Verband wies darauf hin, dass es auch Vorschläge für einen Erlass der Mehrwertsteuer beim Autokauf oder bessere Abschreibungsregeln gebe.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil antwortete auf die Frage nach einer möglichen Abwrackprämie im ZDF: „Es wird irgendwann auch nötig sein, durch konjunkturelle Maßnahmen die Wirtschaft anzukurbeln.“ Ähnlich hatte sich zuvor Wirtschaftsminister Peter Altmaier geäußert, der ein „Fitnessprogramm“ für die Wirtschaft will. Auch aus den Bundesländern kommen Forderungen nach mehr Unterstützung für die Autoindustrie.

Warnungen vor neuer Abwrackprämie

Die Umwelt-Ökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Claudia Kemfert warnt vor einer Abwrackprämie. Damit seien bereits in der Finanzkrise Autos mit fossilen Verbrennungsmotoren gefördert worden. „Heute müssen wir die Suppe auslöffeln, die wir uns damals eingebrockt haben“, sagte Kemfert dem Nachrichtenportal Watson. „Wir verfehlen die Klimaziele und müssen uns in den Städten mit Feinstaub- und Stickoxidproblemen herumschlagen.“ Diese Fehler dürfe man nicht wiederholen.

Auch Greenpeace kritisierte den Vorschlag. „Wer heute mit Hilfe von Steuermilliarden mehr Diesel und Benziner verkauft, wird morgen weniger Elektroautos absetzen“, erklärte der Verkehrsexperte der Umweltorganisation Benjamin Stephan. Das könne sich weder die deutsche Automobilindustrie noch der Klimaschutz leisten. „Deutschland braucht keine weitere Abwrackprämie, die veraltete Antriebe und Geschäftsmodelle am Leben halten will, sondern eine Aufbauprämie für saubere Mobilitätslösungen.“