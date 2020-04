Volkswagen hat sich für staatliche Unterstützung ausgesprochen, um die Autoindustrie aus der Coronavirus-Krise zu manövrieren. Zum Bremsen der Pandemie musste die Branche ihre Produktion vorübergehend herunterfahren und Autohäuser schließen. Die Zukunftssorgen der Verbraucher belasten das Geschäft weiter. Volkswagen argumentiert, dass das Ankurbeln der Nachfrage durch Staatsgelder neben der Wirtschaft auch der Umwelt helfen kann.

Der Wolfsburger Autobauer beginnt diese Woche mit dem Anlauf der Produktion. Ralf Brandstätter, der das laufende Geschäft der Marke VW verantwortet, verwies im Gespräch mit dem Handelsblatt auf die vor zehn Jahren infolge der Finanzkrise in Deutschland gestartete Abwrackprämie für alte Autos. Die Maßnahme habe damals gut funktioniert. In der aktuellen Situation sollte eine Prämie „breit angelegt sein und auch moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor umfassen“. Die bisherige Förderung von Elektroautos sollte fortgesetzt werden.

Das neue Fördermodell könnte sich an den eingesparten Kohlendioxid-Emissionen orientieren. Da der deutsche Pkw-Bestand vergleichsweise alt sei, könne so eine umweltgerechte Erneuerung des hiesigen Fuhrparks erreicht werden. „Wir gehen damit aus der Krise hinaus und hinein in die grüne Transformation“, so Brandstätter. An den bestehenden Klimazielen wolle das Unternehmen nicht rütteln. Klimaschutz bleibe „eine Menschheitsaufgabe. Daran ändert die Corona-Pandemie überhaupt nichts“, erklärte der COO von VW.

Brandstätter unterstrich die zentrale Bedeutung der Automobilindustrie für die Volkswirtschaft. Wenn es diesem Sektor gut geht, würden viele profitieren. In Deutschland stehe die Branche für zehn Prozent der Wirtschaftsleistung. Anziehende Verkäufe von Autos seien eine gute Basis für den Neustart der gesamten Wirtschaft. Der VW-Manager drängte darauf, schnell ein Förderprogramm aufzulegen – am besten, sobald die wegen dem Coronavirus geschlossenen Kfz-Zulassungsstellen wieder geöffnet haben. „Es wäre eine gute Botschaft, wenn das Hand in Hand gehen würde“, sagte er dem Handelsblatt. Es müsse „gemeinsam gelingen, diese Pandemie zu bewältigen“.

Neben der Corona-Krise stellt der für dieses Jahr geplante Start der neuen Elektroauto-Familie ID. eine große Herausforderung für VW dar. Mit dem Kompaktwagen ID.3 wurde vergangenen November die Produktion der ersten Baureihe eingeläutet. Das Modell hat laut Insidern noch mit Problemen zu kämpfen, insbesondere im Bereich der Software. Brandstätter geht trotzdem davon aus, dass der Zeitplan eingehalten werden kann: „Wir peilen weiterhin einen Verkaufsstart im Sommer an.“