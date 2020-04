Der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hat sich angesichts der Coronavirus-Krise für ein dreistufiges staatliches Anreizprogramm für den Automarkt ausgesprochen. Die Importeure machen sich für eine höhere Kaufprämie für Elektroautos, Kaufanreize für Modelle mit wenig Verbrauch und eine Abwrackprämie stark.

Wegen der Coronavirus-Pandemie sei ein automobiles Konjunkturprogramm notwendig, das schnell beim Handel und den Kunden ankomme, sagte der Präsident des Branchenverbands VDIK Reinhard Zirpel. Es bestehe die Sorge, dass sich Kunden in unsicheren Zeiten gerade bei alternativen Antrieben zurückhalten könnten.

Der VDIK schlägt vor, dass der Staat zunächst seinen Anteil an dem bestehenden „Umweltbonus“ für Elektroautos verdoppelt. Die erst vor kurzem auf bis zu 6000 Euro erhöhte Kaufprämie würde so auf 9000 Euro pro Fahrzeug steigen. Die Hersteller tragen bisher die Hälfte des Zuschusses, also maximal 3000 Euro. Darüber hinaus sollten Kaufanreize für Fahrzeuge mit Emissionen von weniger als 95 Gramm CO2/km gesetzt werden. Dies treffe beispielsweise auf viele Kleinwagen und Hybride zu.

Als dritte Stufe schwebt dem VDIK eine Abwrackprämie für ältere Fahrzeuge vor, die gegen Verbrenner mit den neueren Abgasnormen Euro6d und Euro 6dTemp eingetauscht werden. Damit ließen sich Stickoxid-Emissionen weiter senken, so Zirpel. Zum Eintauschen in Betracht kämen laut einem Verbandsprecher Altfahrzeuge mit Abgasnorm Euro 4 und schlechter, die bis Ende 2010 erstmalig zugelassen werden durften. Zur Höhe der möglichen Fördersätze äußerte sich der Verband nicht.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wies diese Woche darauf hin, dass mögliche Staatshilfen für die Autobranche den Klimaschutz berücksichtigen sollten. „Wir müssen auch der Automobilindustrie helfen, die weltweiten Konjunktureinbrüche zu überstehen“, sagte der CDU-Politiker. Das gehe „nur mit neuen innovativen Lösungen, die dazu führen, dass wir am Ende auch die Klimaziele der Bundesregierung schneller und besser erreichen“.

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) mahnte derweil in der Debatte um Kaufprämien zügiges Handeln an. „Mit Ankündigungen, deren Umsetzung auf sich warten lässt, gäbe man dem Handel Steine statt Brot“, erklärte ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. Er spielte damit auf die mehrere Monate verzögerte Erhöhung des Umweltbonus an. Viele Interessenten hatten in Erwartung der größeren Prämie mit Kaufzurückhaltung reagiert.