Porsche hat sein erstes Elektroauto Taycan Ende vergangenen Jahres in den Top-Versionen Turbo und Turbo S eingeführt. Bereits kurz darauf folgte die darunter angesiedelte Variante Taycan 4S. Die Zuffenhausener bestätigten nun, dass ihre elektrische Sportlimousine in mindestens einer weiteren erschwinglicheren Ausführung auf die Straße kommt. Um den Preis zu senken, werden Technik und Batteriekapazität reduziert.

„Es wird Einstiegsmodelle vom Taycan geben“, sagte Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner in einem Telefon-Interview mit dem britischen Car Magazine. „Es wird ein Modell mit Heckantrieb und kleinerer Batterie geben, um ihn preislich zugänglicher zu machen, insbesondere für Märkte, die keinen Vierradantrieb brauchen – Orte wie China, wo die Wetterbedingungen es nicht erforderlich machen.“ Zum voraussichtlichen Preis für einen heckgetriebenen Taycan wollte sich Steiner nicht äußern. Hierzulande wird die Sportlimousine als 4S ab 105.607 Euro angeboten, das geplante Modell mit weniger aufwändiger Technik und kleinerer Batterie dürfte also unter 100.000 Euro kosten.

Car Magazine vermutet, dass der Taycan zuerst in China mit Heckantrieb verkauft werden wird. In Deutschland würde dann weiter der Taycan 4S den Einstieg in die Baureihe darstellen, den es mit zwei Batteriegrößen gibt: Mit der „Performance-Batterie“ leistet er bis zu 390 kW (530 PS), mit der „Performance-Batterie Plus“ bis zu 420 kW (571 PS). Serienmäßig wird ein einstöckiges Akkupaket mit einer Gesamtkapazität von 79,2 kWh verbaut. Gegen Aufpreis setzt Porsche die auch in Taycan Turbo und Taycan Turbo S verwendete zweistöckige Performance-Batterie Plus mit 93,4 kWh ein.

Der Taycan 4S beschleunigt in beiden Varianten in 4,0 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 250 km/h. Die Reichweite gemäß dem neuen WLTP-Fahrzyklus beträgt bis zu 407 Kilometer mit der Performance-Batterie und bis zu 463 Kilometer mit der Performance-Batterie Plus. Die maximale Ladeleistung liegt bei 225 kW mit der Performance-Batterie sowie 270 kW mit der Performance-Batterie Plus.

Die von Porsche jetzt angekündigte, noch erschwinglichere Variante des Taycan dürfte trotz geringerer Leistung weiter sehr sportlich unterwegs sein. Unklar ist, was mit Blick auf die Reichweite zu erwarten ist. Der Taycan 4S schafft mit der großen Batterie zwar mehr Kilometer als die teureren, aber auch potenteren und damit weniger effizienten Taycan Turbo und Turbo S. Angesichts der vom Entwicklungsvorstand genannten kleineren Batterie für ein Einstiegsmodell mit Heckantrieb sollte dieses jedoch weniger E-Kilometer mit einer Ladung schaffen.