Die Polizeibehörde Osnabrück setzt bereits mehrere Elektrofahrzeuge ein, ab sofort ist auch ein Hyundai Nexo als Streifenwagen in der niedersächsischen Stadt im Einsatz. Der mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Stromer wird als Dienstwagen für Kontrollfahrten genutzt.

„Die Schadstoffbelastung in deutschen Innenstädten macht deutlich, wie wichtig es auch für die niedersächsische Polizei ist, in alternative Antriebsarten zu investieren“, so Niedersachsens Minister für Inneres und Sport Boris Pistorius. „Neben Elektro- und Hybridfahrzeugen, die schon seit Jahren zunehmend intensiv von der Polizei genutzt werden, steht nun auch die praktische Erprobung von wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen im Fokus. Deshalb hat die niedersächsische Polizei ihre Fuhrparkstrategie auf den Einsatz von Wasserstofffahrzeugen erweitert.“

Der Nexo ist die zweite Serien-Generation eines Brennstoffzellen-Autos von Hyundai. Das Antriebssystem entwickelt eine Leistung von 120 kW (163 PS). Der Sprint auf Tempo 100 gelingt in 9,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 179 km/h. Gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm sind 750 Kilometer mit einer Füllung möglich. Auffrischen lässt sich der Wasserstoff-Tank in etwa fünf Minuten. Im Zuge der Umrüstung zum Funkstreifenwagen erhielt der Nexo eine Ausstattung mit Blaulicht, Martinshorn und Funktechnik. Das Brennstoffzellen-SUV wurde zudem mit der entsprechenden Folierung als Polizeiauto kenntlich gemacht.

Neben dem Hyundai Nexo gehören laut der Polizeidirektion Osnabrück über 20 Elektrofahrzeuge, zwölf Pedelecs, drei E-Motorräder und ein Elektro-Quad zum Fuhrpark der Behörde. „Bei den elektrobetriebenen Einsatzfahrzeugen haben wir bereits sehr positive Erfahrungen gemacht. Jetzt gehen wir mit dem Einsatz eines Wasserstofffahrzeuges in der Polizeidirektion nochmal einen völlig neuartigen und innovativen Weg“, erkläre der Präsident der Polizeidirektion Osnabrück Michael Maßmann. „Ich gehe fest davon aus, dass sich die Mobilität in der Polizei in den nächsten Jahren grundlegend verändern wird – daran führt auch kein Weg vorbei. Unser Fuhrpark wird zunehmend grüner und vereint Innovation, Ökologie und Praktikabilität.“