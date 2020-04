Daimler setzt in Sachen Elektromobilität bei Pkw wie Lkw bis auf weiteres vorrangig auf Hybridsysteme und rein batteriebetriebene Fahrzeuge. Für später sollen auch mit Wasserstoff arbeitende Brennstoffzellen-Stromer vorangetrieben werden, der Fokus liegt hier aber auf Nutzfahrzeugen. Der GLC F-Cell mit Wasserstoff-Technik der Tochter Mercedes-Benz läuft daher nach knapp anderthalb Jahren aus.

Die Kernmarke des süddeutschen Fahrzeugkonzerns hatte den GLC F-Cell im November 2018 eingeführt. Die Produktion des mit Brennstoffzelle ausgerüsteten Stadtgeländewagens werde man bald einstellen, sagte jetzt der Vorstand der Daimler Truck AG Martin Daum. Es sei vorerst kein weiteres Auto mit diesem Antrieb geplant.

Daimler hat vor kurzem angekündigt, seine Aktivitäten im Bereich Wasserstoff-E-Mobilität neu zu bündeln. Die bisherige Brennstoffzellen-Abteilung von Mercedes-Benz soll in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck AG und Volvo aufgehen. Das Joint Venture soll Brennstoffzellen-Systeme für unter anderem den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen entwickeln, produzieren und vermarkten.

„Transport und Logistik halten die Welt am Laufen, gleichzeitig wächst der Transportbedarf weiter. Ein wirklich CO2-neutraler Transport wird nur durch einen elektrischen Antriebsstrang erreicht werden, wobei die Energie aus zwei Quellen kommen kann: entweder aus Batterien oder durch die Umwandlung von Wasserstoff in Elektrizität an Bord des Fahrzeugs. Für den Lkw-Einsatz im schweren Fernverkehr sind Brennstoffzellen eine entscheidende Lösung“, so Daimler-Truck-Chef Daum.

Der Mercedes GLC F-Cell

Die mit Energie aus Wasserstoff und einer kleinen Batterie fahrende Variante des GLC wird nur vermietet und nicht verkauft. Das Fahrzeug „tankt“ für das Zusammenspiel zwischen Brennstoffzelle und Batterie sowohl reinen Wasserstoff wie Strom. Mit den zwei im Fahrzeugboden verbauten, 4,4 kg Wasserstoff fassenden Tanks kann das SUV gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm Energie für über 400 Kilometer im Hybridmodus produzieren. Bei vollgeladener Batterie kommen 50 Kilometer hinzu. Für Vortrieb sorgt ein Elektromotor mit 160 kW (218 PS).

Das Füllen von frischem Wasserstoff gelingt laut Mercedes mit 700-Bar-Tanktechnologie in drei Minuten. Der Wasserstoffverbrauch wird mit um die 1 kg/100 km angegeben. Die zusätzlich als Energiequelle für den Elektromotor dienende Batterie verfügt über eine Kapazität von 13,5 kWh, der Stromverbrauch beträgt 18 kWh/100 km. Per Stecker lässt sich der Stromspeicher über einen 7,4-kW-Bordlader an einer haushaltsüblichen Steckdose oder öffentlichen Ladestation aufladen.