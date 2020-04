Die Monopolkommission hat 2019 beim Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos Wettbewerbsprobleme identifiziert. Die fehlende Konkurrenz in diesem Bereich könne zu hohen Preisen für Ladestrom führen und die Verbreitung der E-Mobilität erschweren, hieß es. Auch das Bundeswirtschaftsministerium hält eine höhere Anbietervielfalt bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur für notwendig.

Die Monopolkommission hat kritisiert, dass Fahrer von Elektroautos in vielen Städten und Gemeinden nicht zwischen verschiedenen Anbietern von Ladesäulen wählen können. In 70 Prozent der Landkreise hätten einzelne Ladesäulenbetreiber einen Marktanteil von 50 Prozent oder mehr. Auf dieses Ergebnis beziehe sich nun das Wirtschaftsministerium in einer Mitteilung für ein Treffen der Landesenergieminister Anfang Mai, berichtet das Fachportal Energate Messenger.

Der Schlüssel zur Förderung des Preiswettbewerbs sei die Anbietervielfalt, schreibe das Wirtschaftsministerium. Dem „Missbrauch marktbeherrschender Stellungen einzelner Ladeinfrastrukturbetreiber“ sei „entschieden entgegenzuwirken“. Der bestehende Austausch zwischen Bundeskartellamt und den Landesbehörden müsse daher fortgesetzt werden, erklärte das Ministerium laut Energate.

In Deutschland werde der Aufbau von Ladeinfrastruktur vor allem durch Förderprogramme und ein Engagement der Kommunen vorangetrieben, so die Monopolkommission im letzten Jahr. Dabei komme es oftmals zu einer regionalen Konzentration einzelner Anbieter. „Im Zusammenhang mit dem Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur sollten Kommunen bei der Auswahl der Betreiber wettbewerbliche Überlegungen stärker ins Blickfeld rücken“, riet die Monopolkommission. Die Zusammenarbeit mit mehreren unterschiedlichen Betreibern würde den Preiswettbewerb beim Ladestrom „erheblich intensivieren“.

Der Monopolkommission zufolge lagen die an den Elektroauto-Ladesäulen verlangten Preise 2019 teilweise deutlich über dem Preis für Haushaltsstrom. Ob die Abweichungen mit mangelnder Konkurrenz zusammenhingen, ließ ein erstelltes Gutachten allerdings offen. Auch „im Fall eines wirksamen Wettbewerbs“ sei damit zu rechnen, dass öffentlicher Ladestrom mehr kostet als Energie aus der heimischen Steckdose. Der Betreiber müsse schließlich Infrastruktur und Technik finanzieren, so das Gremium, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät.