Eine deutliche Preiserhöhung Anfang des Jahres hat Ionity, einem von deutschen Autoherstellern ins Leben gerufenen Anbieter von Schnellladesäulen entlang Autobahnen, viel Kritik eingebracht. Volkswagen gehört zu den Gründern von Ionity, bei der Kernmarke des Wolfsburger Autokonzerns ist man über das neue Preismodell nicht glücklich.

An den sogenannten HPC-Schnellladesäulen (High Power Chargin) von Ionity kann mit bis zu 350 kW Strom gezapft werden, davon profitieren allerdings erst kommende Elektroautos. Zu Beginn kostete das Laden pauschal acht Euro pro Vorgang, mittlerweile verlangt Ionity 0,79 Euro je Kilowattstunde (kWh). Kunden der hinter dem Konsortium stehenden Autobauer – neben Volkswagen BMW, Daimler, Ford, Hyundai und Kia – profitieren mitunter von attraktiveren Konditionen. VW berechnet etwa im Rahmen seines Ladeservices „We Charge“ an den Ionity-Säulen 55 Cent pro kWh. Wer eine monatliche Grundgebühr von 9,90 Euro überweist, zahlt nur für 33 Cent/kWh.

Silke Bagschik leitet bei VW den Elektroauto-Vertrieb. In einer Videoschalte mit Journalisten auf die Strompreise bei Ionity angesprochen, sagte sie laut dem Magazin Edison kürzlich: „Darüber bin ich gar nicht glücklich.“ Sie halte den Preis für „eindeutig zu hoch“. Privatleute wie Flottenbetreiber in Deutschland würden mittlerweile neben dem Klimanutzen auch die finanziellen Vorteile der E-Mobilität erkennen – hohe Strompreise seien daher ebenso kontraproduktiv wie ein niedriger Benzinpreis.

Ionity hat seine Preiserhöhung verteidigt und will den eingeschlagenen Kurs weiterverfolgen. Man werde die Kritik an den neuen Gebühren aber zum Anlass nehmen, das Angebot besser zu erklären, so Firmenchef Michael Hajesch. Er argumentiert, dass Ionity E-Auto-Fahrern unabhängig der Marke schnelle, zuverlässige und gezielt platzierte Ladeinfrastruktur mit Ökostrom sowie guten Service bietet. Gewinn mache das Unternehmen damit auch nach der Preiserhöhung nicht.

VW-Managerin Bagschik geht Edison zufolge davon aus, dass sich die Strompreise an Schnellladern wie die Benzinpreise an der Tankstelle bald wieder „normalisieren“ werden. Das öffentliche Laden werde ihrer Ansicht nach mit mehr Elektroautos und Ladevorgängen insgesamt günstiger. Ob das auch für das Angebot von Ionity gilt, sagte sie nicht.