Peter Rawlinson war für die Technik von Teslas erstem Großserien-Elektroauto Model S verantwortlich, davor arbeitete er als leitender Ingenieur bei Jaguar und Lotus. Mittlerweile treibt er den ersten Stromer des US-Startups Lucid Motors voran. In einem ausführlichen Interview mit MotorTrend erinnerte sich Rawlinson an seine Zeit bei Tesla und verriet neue Details zu der Elektro-Limousine Lucid Air.

Als er zu Tesla kam, habe das Design des Model S bereits festgestanden, erklärte Rawlinson. Die Aufgabe von ihm und seinem Team sei es gewesen, die erforderliche Technologie in dem Fahrzeug unterzubringen. Damals habe er gelernt, dass zum Ausreizen des Elektroantriebs ein Zusammenspiel von Design und Technik erforderlich ist. Bei Lucid Motors könne er dies nun umsetzen.

Für die Entwicklung des ersten Modells von Lucid Motors sei seine Vorgabe gewesen, den Elektroantrieb zugunsten des Platzangebots für die Passagiere möglichst klein zu halten, so Rawlinson. Der Air wurde 2016 erstmals gezeigt, seitdem hat sich das Elektroauto laut dem Firmen- und Technikchef wesentlich weiterentwickelt. So komme heute etwa statt einem 400- ein 900-Volt-System und damit Spitzentechnologie zum Einsatz.

Rawlinson sagte MotorTrend, dass der Lucid Air mit ein, zwei oder auch drei Motoren für bis zu 1800 PS ausgerüstet werden könne. Letzteres war bisher nicht bekannt, sei aber von Anfang an vorgesehen gewesen. Der aktuelle Stand der elektrischen Limousine komme mit zwei Motoren auf 1000 PS.

Der Air könnte Rawlinson zufolge eine Autobahn-Reichweite von über 640 Kilometer bieten. Dass einige – insbesondere Tesla-Fans – an seinen Ankündigungen und dem Erfolg von Lucid Motors zweifeln, machte er an „weniger glaubwürdigen“, ebenfalls in Kalifornien angesiedelten anderen E-Auto-Startups fest. Rawlinson verwies darauf, dass das früher unter „Atieva“ firmierende Unternehmen die Einheits-Batterien für die Elektro-Rennserie Formel E liefere. Die intern konzipierten, getesteten und produzierten Energiespeicher würden bis heute eine „hundertprozentige Zuverlässigkeit“ aufweisen. Die „DNA“ dieser Batterien finde sich im Air wieder.

Der Lucid-Motors-Boss sprach auch das Milliarden-Investment des saudi-arabischen Staatsfonds PIF an. Dessen Manager hätten das Startup 2018 nach ausgiebiger Prüfung für „sehr real“ befunden.

Der Lucid Air soll 2020 in den USA starten und 2021 nach Europa kommen. Berichte, dass der Start eigentlich für letztes Jahr geplant war, jedoch verschoben werden musste, dementierte Rawlinson. Man habe ihn im Vorfeld falsch zitiert. Dem ursprünglichen Zeitplan werde man weiter gerecht. Mit nur noch neun Monaten bis zum Start der Produktion befinde sich Lucid Motors derzeit in einer hektischen Phase. Im Fokus stünden drei Bereiche: das Auto, die Fabrik und der Vertrieb. Ein erster Ausstellungsraum in den USA sei bereits angemietet worden, weitere gesichert.