Die britische Traditionsmarke MG, mittlerweile dem chinesischen Fahrzeugkonzern SAIC zugehörig, hat mit dem SUV ZS EV im letzten Jahr auf dem Heimatmarkt ein erstes Elektroauto eingeführt. Nun gibt es Informationen zu einem weiteren Modell mit Batterie-Antrieb.

Wie Autocar berichtet, plant MG für Ende des Jahres die Einführung des elektrischen Kombis MG 5. Das bestätigte der Vertriebs- und Marketingchef der Marke Daniel Gregorious, er sagte dem Automagazin: „Es ist aufregend, da es sich um unser erstes Modell handelt, das wirklich einzigartig in seinem Segment ist.“ MG erwarte, dass der E-Kombi ein Erfolg wird, sei aber noch gespannt auf die konkrete Nachfrage von Flotten- und Firmenkunden.

Aktuell gibt es keine vollelektrischen Kombis in Serie, als eines der ersten Modelle in diesem Segment für den Massenmarkt galt bislang die kommende Serienversion der VW-Studie ID. Space Vizzion. Der jetzt von MG angekündigte E-Kombi soll in diesem Jahr zu Händlern in Großbritannien rollen, die Auslieferung an Kunden ist ab dem vierten Quartal vorgesehen. Die konkrete Planung für andere europäische Märkte ist noch offen.

Gregorious verriet keine technischen Details zu MGs elektrischem Kombi, auch zum Preis machte er keine Angaben. Autocar zufolge handelt es sich bei dem Fahrzeug um eine aufgefrischte und modifizierte Variante des Modells Ei5 (abgebildet) der chinesischen Automobilmarke Roewe, wie MG eine Tochter von SAIC. Der 4,54 Meter lange Kombi werde in der Volksrepublik seit 2018 mit 52,5-kWh-Batterie und 85 kW (116 PS) starkem Elektromotor mit 150 km/h Höchstgeschwindigkeit vertrieben. Als Reichweite würden 420 Kilometer nach der hierzulande auslaufenden NEFZ-Norm angegeben.

Verkaufen sich die Stromer von MG gut, könnte als nächstes der schon 2017 vorgestellte E-Motion in Serie gehen, schreibt Autocar. Der viersitzige Sportwagen könnte bei der Leistung in Konkurrenz mit Edelmarken wie Porsche oder Jaguar treten. „Der Wagen gehört weiter zu unseren Plänen“, so Gregorious, „und er wird ein großartiges Flaggschiff-Modell abgeben“. Als erstes in Deutschland verfügbares Elektroauto von MG wird in diesem Jahr der ZS EV erwartet.