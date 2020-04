Einride hat vor, vollautonomen Elektro-Lkw zum Durchbruch zu verhelfen. Neben den dazu in Entwicklung befindlichen Fahrzeugen ohne Fahrerkabine will das schwedische Startup nun auch elektrische Lastwagen im herkömmlichen Format bauen, die direkt von Menschen bedient werden. Einsetzen wird die neuen Fahrzeuge als erstes der deutsche Discounter Lidl.

Die bislang vorangetriebenen hochautomatisierten Nutzfahrzeuge von Einride sollen sich für den Transport unterschiedlicher Güter eignen. Für bestimmte Situationen und Regionen sowie zur Sicherheit können menschliche Piloten aus der Entfernung die Kontrolle über die Steuerung übernehmen. Das System ist dabei so ausgelegt, dass mehrere Fahrzeuge von nur einer Person überwacht und bei Bedarf ferngesteuert werden können.

Einride hat Mitte letzten Jahres in der skandinavischen Stadt Jönköping ein erstes Pilotprojekt auf einer öffentlichen Straße gestartet. Der futuristische, kabinenlose Stromer „T-Pod“ übernimmt dort Transportaufgaben für den Logistikdienstleister der Deutschen Bahn DB Schenker. Da die Serienreife der Technologie und die erforderlichen Genehmigungen für den flächendeckenden Einsatz noch auf sich warten lassen, entwickelt Einride mit Lidl eine Zwischenlösung.

Im April teilte Einride mit, Lidl in diesem Jahr mit elektrischen Lkw zu versorgen. Der deutsche Konzern, mit dem man bereits seit 2017 zusammenarbeite, wolle mit diesen und später folgenden Fahrzeugen des Startups seine Lieferkette in Schweden emissionsfrei machen. Die gemeinsam geplante Transformation der klimafreundlichen Logistik werde in mehreren Schritten erfolgen. Der Fokus liege bis auf weiteres auf der Elektrifizierung, die Automatisierung werde in der nächsten Phase erfolgen.

„Wir bei Lidl wollen bis 2025 der Branchenführer bei nachhaltigem und komplett fossilfreiem Transport sein. Um das möglich zu machen, starten wir jetzt zusammen mit Einride die Transformation zu vollelektrischem Transport“, so ein Sprecher von Lidl Schweden. Laut Einride konzentriert sich das Projekt zunächst auf reguläre Transportfahrten in der Region um die schwedische Hauptstadt Stockholm. Dort sollen ab Herbst E-Lkw zwischen Warenhäusern und Läden pendeln.

Konkrete technische Angaben zur Technik seiner Elektro-Transporter hat Einride noch nicht gemacht. Die bisher gezeigten Fahrzeuge sind Prototypen für den autonomen Einsatz ohne Fahrerhaus. Zuletzt wurde nach Modellen mit geschlossener Ladefläche eine mögliche weitere Umsetzung als Spezialfahrzeug für den Holztransport gezeigt.