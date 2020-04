Derzeit wird diskutiert, das wegen dem Coronavirus in der Krise steckende Geschäft der Autoindustrie durch Staatsgelder anzukurbeln. Als Favorit gilt eine antriebsunabhängi­ge Kaufprämie für Neuwagen. Damit soll zum einen die Wirtschaft gestärkt und zum anderen der Aus­tausch älterer Fahrzeuge durch umweltfreundlichere Modelle forciert werden. Einer unter 2052 Personen durchgeführten Umfrage von mobile.de zufolge sieht jeder Zweite (47 %) hierzulande Vorteile in der Einführung einer Prämie – aber nur knapp jeder fünfte Deut­sche (18 %) wäre auch bereit, sie in Anspruch zu nehmen.

Die durch die Coronavirus-Pandemie nötig gewordenen Geschäfts- und Werksschließungen haben viele deutsche Bürger und Unternehmen in eine schwierige wirtschaftliche Situation ge­bracht – das hat bisher aber offenbar bei nur wenigen zu einer Änderung der Kaufabsichten geführt: 14 Prozent der Umfrage-Teilnehmer planen derzeit die Anschaffung eines Autos. Knapp zwei Drittel (65 %) von ihnen hatten dies schon vor der Krise vor, jeder Dritte (35 %) hat sich erst kürzlich dazu entschieden. 77 Prozent der Deutschen wollen aktuell kein Auto kaufen, nur bei 9 Prozent beruht dieser Entschluss auf den Auswirkun­gen der Corona-Krise.

Würde beim für Anfang Mai im Bundeskanzleramt geplanten Autogipfel eine Kaufprämie für Neuwa­gen beschlossen, ließe sich jeder Zweite (51 %), der infolge der Pandemie den geplanten Autokauf verschoben hatte, vom Gegenteil überzeugen. 9 Pro­zent derer, die weder vor noch während der Krise einen Autokauf geplant hatten, würden mit einer entsprechenden Prämie eine Anschaffung in Erwägung ziehen. Ins­gesamt die Hälfte der Befragten (47 %) sieht generell Vorteile in einer an­triebsübergreifenden Kaufprämie – und zwar:

Förderung von umweltfreundlichen oder alternativen Antrieben zusätzlich zu E-Autos (25 %),

Möglichkeit der persönlichen Ersparnis beim Autokauf (17 %),

Stärkung der Automobilwirtschaft (16 %).

38 Prozent halten nichts von einer Prämie. Die dafür benötigten Gelder sollten ihrer Meinung nach lieber in andere Bereiche investiert werden.

Um einen echten Anreiz zum Kauf eines Neuwagens zu bieten, müsste eine Prämie für knapp ein Viertel der befragten Deutschen (23 %) bei deutlich über 5000 Euro liegen. 14 Prozent würden sich mit wenigstens 5000 Euro zufriedengeben, 3 Prozent würden auch in einer Kaufprämie unter 3000 Euro einen Anreiz für den Kauf eines Neuwagens sehen.