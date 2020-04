US-Elektroautobauer Tesla hat das Geschäftsergebnis für die ersten drei Monate des neuen Jahres veröffentlicht. Trotz der weltweiten Herausforderungen durch den Coronavirus konnte bei der Produktion und Auslieferung das bisher beste Quartalsergebnis realisiert werden. Auch schwarze Zahlen wurden erreicht. Einen Gesamtjahresausblick will Tesla wegen der Pandemie erst bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das laufende Quartal in drei Monaten wagen.

Unter dem Strich gab es in Q1 2020 einen Gewinn von 16 Millionen Dollar (14,7 Mio. Euro), wie der Konzern mitteilte. Es ist bereits das dritte Quartal mit einem Überschuss in Folge. Im Vorjahreszeitraum hatte Tesla noch einen Verlust von 702 Millionen Dollar ausgewiesen. Seinen Umsatz steigerte das Unternehmen um 32 Prozent auf knapp sechs Milliarden Dollar. Die Quartalszahlen fielen deutlich besser als von Analysten erwartet aus, die Aktie legte nachbörslich um mehr als acht Prozent zu.

Von der großen Limousine Model S und dem SUV Model X stellte Tesla im ersten Quartal 15.390 Einheiten her, die Auslieferungen beliefen sich auf 12.230 Fahrzeuge. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem neuen SUV Model Y rollten in den vergangenen drei Monaten 87.282 Exemplare von den Bändern, 76.266 Einheiten wurden ausgeliefert. Unter dem Strich ergaben sich so 102.672 produzierte und 88.496 ausgelieferte Elektroautos.

Expansion wird weiter vorangetrieben

Als jährliche Produktionskapazitäten gibt Tesla in seinem jüngsten Geschäftsbericht 90.000 Einheiten von Model S und Model X im US-Stammwerk im kalifornischen Freemont an. Von Model 3 und Model Y könnten in den USA aktuell 400.000 Exemplare vom Band laufen, dies werde 2020 auf 500.000 Fahrzeuge erhöht. In China liege die mögliche Jahresproduktion derzeit bei 200.000 Model 3.

Flankierend zu den Aufwendungen für den Ausbau der Produktion investiere Tesla weiter „erheblich“ in die Erweiterung der der Produktpalette und neue Technologien sowie die lokale Produktion in China und Deutschland. Gleichzeitig würden die zur Verfügung stehenden Betriebsmittel sorgsam eingesetzt, Ausgaben wo möglich reduziert und Produktivitätsverbesserungen vorangetrieben.

Zum aktuellen Stand der in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin geplanten deutschen „Gigafactory“ erklärte Tesla, dass die Grundsteinlegung und damit die erste Phase der Konstruktion bevorstehe. Ausgehend von den bereits erfolgten Vorbereitungen des Baugrundstücks sei man auf Kurs für die Auslieferung von in Berlin entstandenen Elektroautos ab dem nächsten Jahr.

„Wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind, um mit den kurzfristigen Unsicherheiten zurechtzukommen, während wir unsere langfristigen Pläne verwirklichen“, so Tesla abschließend. Die wichtigsten Projekte seien dabei vorerst die Produktionslinien für das Model Y in China und Berlin. Den Marktstart des ersten Elektro-Lkw der Marke verschiebe man auf 2021.