ABT Sportsline motzt künftig auch Plug-in-Hybridfahrzeuge auf. Als erstes hat sich der bayerische Autoveredler der teilelektrischen Ausführung von Audis SUV-Baureihe Q5 angenommen. Das Top-Modell Q5 55 TFSI e quattro ist bereits ab Werk mit einer Systemleistung von 270 kW (367 PS) und 500 Nm äußerst potent. Durch die neue Leistungssteigerung von ABT kommen 313 kW (425 PS) und 550 Nm zustande.

Das Antriebstuning von ABT konzentriert sich auf den Vierzylinder-Verbrennungsmotor: Dessen Leistung wird von 185 kW (252 PS) auf 228 kW (310 PS) aufgebohrt. Die Leistungssteigerung ist auch beim Q5 50 TFSI e möglich, der über den identischen Benziner verfügt. Die Systemleistung steigt hier von regulär 220 kW (299 PS) auf 263 kW (357 PS).

Der Elektromotor entspricht nach dem Tuning des Plug-in-Q5 jeweils dem des Serienfahrzeugs. Die E-Maschine leistet damit weiter 105 kW (143 PS) und 350 Nm. In welchem Umfang sich die Fahrleistungen verbessern, gibt ABT nicht an. Ohne Tuning geht es im Q5 55 TFSI e quattro in 5,3 Sekunden von Null auf Hundert, maximal sind 239 km/h möglich. Rein elektrisch können laut Audi 49 Kilometer gemäß der neuen WLTP-Norm zurückgelegt werden.

Mit Gewindefahrwerksfedern von ABT lässt sich das Handling des elektrifizierten Q5 weiter verbessern. Die Bodenfreiheit kann dabei in den gegebenen Grenzen individuell eingestellt werden. Die von ABT angebotenen Modifikationen der äußeren Optik beschränken sich auf schwarzglänzend oder -matt lackierte 20-Zoll-Leichtmetallräder. Für den Innenraum werden neben einer ABT-Türeinstiegsbeleuchtung mit Logoprojektor aktuell eine Start-Stop-Schalterkappe sowie Schaltknaufkappe angeboten.

Bei Audi kostet der Ende 2019 eingeführte Q5 55 TFSI e ab 60.450 Euro, den Q5 50 TFSI e gibt es zum Grundpreis von 53.850 Euro. Für die Leistungssteigerung des Antriebs ruft ABT inklusive Montage und TÜV 2641 Euro auf. Hinzu kommen je nach Bestellung die Kosten für die ABT-Gewindefahrwerksfedern, -Räder und -Zubehörteile im Interieur.