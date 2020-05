Bei seiner E-Mobilitäts-Offensive sieht der General-Motors-Konzern für die Marke Cadillac die Rolle als Innovationsführer bei Elektroautos vor. Eines der geplanten Modelle ist laut Medienberichten die superluxuriöse Limousine mit reinem Batterie-Antrieb Celestiq.

Der Celestiq werde ein „laaaanger Viertürer“ mit einem Fließheck ähnlich dem des Audi A7, schreibt MotorTrend nach einer Presse-Präsentation von Cadillac im kleinen Kreis. Der vor einigen Jahren gezeigte Konzeptwagen Escala (abgebildet) gebe einen groben Ausblick auf die Optik. Die technische Basis stelle die neue BV3-Architektur für Elektroautos des Mutterkonzerns. Die im Fahrzeugboden verstaute Batterie könnte Energie für ein bis drei Elektromotoren bereitstellen.

This super luxurious electric sedan is getting ready to hit the stage—its mission is no less than to once again make @Cadillac the Standard of the World. https://t.co/K2vbkBH7LD

— motortrend (@MotorTrend) May 7, 2020