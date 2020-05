Das Joint Venture H2 Mobility will hierzulande bis 2023 mindestens 400 Wasserstoff-Tankstellen aufbauen. Im Mai haben die Gesellschafter Shell und Air Liquide in Dortmund die 18. Station Nordrhein-Westfalens eröffnet. Die Region bleibe damit beim Aufbau der Infrastruktur an der Spitze der Bundesländer. Dahinter komme Bayern mit derzeit 17 Stationen.

Das Netz von Stationen, an denen mit Wasserstoff (H2) betriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge tanken können, ist noch sehr klein, wir aber dichter. In Deutschland gibt es laut H2 Mobility aktuell 83 Wasserstoff-Tankstellen. Der Ausbau werde „sukzessive bedarfsgerecht fortgesetzt“. Im deutschen Netz von Shell finden sich nach Angaben des Unternehmens mittlerweile 32 Wasserstoff-Tankstellen.

Schwerpunkte des von H2 Mobility vorangetriebenen Ausbaus sind unter anderem die Metropol-Regionen Rhein/Ruhr und Rhein/Main, außerdem Hamburg, Berlin, München, Nürnberg, Stuttgart sowie die wichtigen Verbindungsstraßen.

Wasserstoff-Tankstellen in der Ruhrregion gibt es in Essen, Mülheim, Duisburg, Herten, Ratingen und Wuppertal. Der neue Standort in Dortmund liegt in der Innenstadt-Nord an der Shell-Station Schützenstraße 2-4, nahe A45 und B54. Bauherr ist H2 Mobility Deutschland, die Tankstellentechnik stammt von Air Liquide. Die neue Anlage fasst rund 200 Kilogramm H2. Damit lassen sich entsprechende Autos ähnlich wie konventionelle Fahrzeuge tanken.