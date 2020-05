Der Opel Corsa ist seit wenigen Monaten erstmals auch als Elektroauto verfügbar. Die Rüsselsheimer erweitern nun das Angebot für den Corsa-e mit drei neuen Ausstattungslinien und einer Sportversion. Der Einstiegspreis ist davon nicht betroffen. Der seit 2019 bestellbare Corsa-e First Edition entfällt ab sofort.

Der Corsa-e ist mit der Basisversion Selection weiter für 29.900 Euro zu haben. Enthalten sind unter anderem Assistenzsysteme wie Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschilderkennung sowie Geschwindigkeitsregler und -begrenzer. Über dem Grundmodell rangieren jetzt die Ausführungen Edition und Elegance.

Der Corsa-e Edition (ab 30.650 Euro) bietet unter anderem zusätzlich Fernsteuerung der Klimatisierung und Ladevorgangseinstellung, schlüsselloses Startsystem und elektrische Parkbremse. Beim Corsa-e Elegance (ab 32.395 Euro) kommen neben Leder-Stoff-Optik und klassischen Chrom-Accessoires insbesondere 16-Zoll-Leichtmetallräder, volldigitales 7-Zoll-Fahrerinfodisplay, Lederlenkrad, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, elektrische Fensterheber hinten und LED-Scheinwerfer hinzu.

Ab Sommer ergänzt der sportlich ausgelegte Corsa-e GS Line zum Listenpreis von 32.895 Euro das Programm. Geboten werden serienmäßig 16-Zoll-Leichtmetallräder, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Alu-Pedale, schwarzer Dachhimmel sowie Stoßfänger im Sportdesign. Der E-Motor des Corsa-e GS Line ist wie bei den anderen Varianten 100 kW (136 PS) stark, auch von Null auf Hundert geht es weiter in 8,1 Sekunden.

„Mit der neuen Ausstattungslinie GS Line bekommt der Corsa-e einen extra sportlichen Look, der perfekt zu seiner Fahrdynamik passt. Unser Stromer bietet Emotionen ohne Emissionen. So stylish und aufregend kann E-Mobilität sein – und das zu äußerst attraktiven Preisen“, wirbt Opel-Deutschland-Chef Andreas Marx.

Unabhängig des Modells schafft der Opel Corsa-e eine Reichweite von 337 Kilometer nach dem neuen WLTP-Fahrzyklus. Das Elektroauto kann alle gängigen Ladeoptionen nutzen, von der Haushaltssteckdose über die Wallbox bis zum besonders schnellen Laden an öffentlichen Ladepunkten. An Schnellladesäulen lässt sich mit dem entsprechenden Kabel mit bis zu 100 kW Strom zapfen, die Batterie ist dann in weniger als 30 Minuten zu 80 Prozent voll.