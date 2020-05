Renault bietet künftig neben Elektroautos auch verstärkt Teilzeit-Stromer an. Für die neuen „E-Tech“-Hybrid- und Plug-in-Hybridvarianten der Modelle Clio, Captur und Mégane sowie für den Batteriewagen ZOE haben die Franzosen ein Fahrprogramm konzipiert, das den Komfort und die Reichweite erhöhen soll. Der „B-Modus“ rückt das „Ein-Pedal-Fahren“ in den Fokus: Statt das Bremspedal zu betätigen, genügt dabei in den meisten Fällen die sogenannte Rekuperationsverzögerung.

Der B-Modus gehört beim ZOE sowie den elektrifizierten Versionen von Clio, Captur und Mégane zur Serienausstattung und ist ab einer Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h aktiv. Der Fahrer beschleunigt und bremst dann fast ausschließlich über das Fahrpedal. Das Fahrzeug kann zudem auf Gefällstrecken durch Loslassen des Fahrpedals verzögern, ohne dass das Bremspedal benutzt werden muss. Je nach Grad der Verzögerung steuert das System die Bremslichter an, damit nachfolgende Verkehrsteilnehmer reagieren können.

Der Elektromotor des ZOE sowie die E-Maschinen der E-Tech-Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge wirken beim Rekuperieren wie ein Generator, der Strom in die Batterie einspeist. „Die konsequente Nutzung des B-Modus bringt deshalb Reichweitenvorteile. Außerdem ist das Programm materialschonend, da die Bremsen weniger belastet werden“, erklärt Renault.

Das Bremspedal bleibt im B-Modus stets betriebsbereit, etwa für eine Gefahrenbremsung. Um das Fahrzeug auf den letzten Metern zum Stillstand zu bringen, muss der Fahrer wie bisher die Bremse treten. Der Wechsel zwischen B-Modus und dem konventionellen D-Modus ist auch bei fahrendem Auto möglich.

Hintergrund: Beim ZOE sowie den E-Tech-Versionen von Clio, Captur und Mégane erfolgt die Kraftübertragung über eine konstante Untersetzung oder ein „Multi-Mode“-Getriebe. Die Bedienung entspricht der eines konventionellen Automatikgetriebes. Für den Wechsel zwischen den Betriebsarten drückt man bei den Modellen mit „E-Shifter“ (ZOE und Captur E-Tech) den Wahlhebel nach rechts beziehungsweise bei den Modellen mit konventionellem Wählhebel (Clio E-Tech und Mégane E-Tech) nach vorn. Das elektronische System sendet dann das entsprechende Kommando an die Antriebssteuerung.