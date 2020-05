Citroën will alle seine leichten Nutzfahrzeuge auch in einer elektrifizierten Variante verkaufen. Zu den in der zweiten Jahreshälfte startenden E-Ausführungen des Kompaktvans Jumpy gibt es nun weitere Informationen. Die komplette Baureihe kommt elektrisch auf die Straßen, die Käufer können dabei zwischen zwei Batteriestärken wählen.

Die Akkus sind beim ë-Jumpy im Fahrgestell untergebracht, das nutzbare Volumen und die Ladeleistung bleiben dadurch erhalten. Bei der Bestellung stehen zwei Batterien für unterschiedliche Reichweiten zur Wahl: eine mit 50 kWh Kapazität für bis zu 230 Kilometer sowie eine mit 75 kWh für bis zu 330 Kilometer. Die kleine Batterie ist für die Längen XS (ab 2021), M und XL verfügbar, der große Energiespeicher für die Längen M und XL. Auf die Batterie gewährt Citroën eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer.

Für den ë-Jumpy gibt es mehrere Möglichkeiten der Ladung: Die 50-kWh-Batterie lässt sich an öffentlichen Strom-Tankstellen mit 100 kW Leistung in 30 Minuten zu 80 Prozent füllen. Bei der 75-kWh-Batterie sind es 45 Minuten. An einer 11-kW-Wallbox dauert der Ladevorgang je nach Batterie zwischen 4:45 und 7:30 Stunden, an einer 7,4-kW-Wallbox zwischen 7 und 11:20 Stunden. An einer verstärkten Steckdose sind bis zu 60 Prozent Aufladung über Nacht realisierbar.

Die drei verfügbaren Längen fallen beim ë-Jumpy wie beim Jumpy mit Verbrennungsmotor aus: XS mit 4,6 Meter, M mit 4,95 Meter und XL mit 5,3 Meter. Das Ladevolumen beträgt je nach Version und Ausstattung 4,6 bis 6,6 m³, die Nutzlast bis zu 1275 Kilogramm und die Nutzlänge bis zu 4 Meter. Das Dach ist in den Längen XS und M 1,9 Meter hoch, in der Länge XL sind es 1,94 Meter.

Je nach Variante sind für den ë-Jumpy unter anderem drei Konnektivitätsdienste sowie ein 17-cm-Touchscreen mit Sprachsteuerung, Apple CarPlay, Android Auto und diverse Fahrerassistenzsysteme verfügbar. Zu Letzteren gehören ein farbiges Head-up-Display, Einparkhilfe und Verkehrszeichenerkennung sowie Toter-Winkel-, Aufmerksamkeits- und Notbremsassistent.

Angetrieben wird der ë-Jumpy von einem Elektromotor mit 100 kW (136 PS) Leistung und 260 Nm Drehmoment, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h. Wann genau Citroëns neuer kompakter Elektro-Transporter in Deutschland ausgeliefert wird, haben die Franzosen noch nicht verraten. Auch zu den Preisen gibt es bisher keine Angaben.