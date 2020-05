Beim Projekt „ALEC“ (Alternation Light Electric Construction) steht die umweltfreundliche und effiziente Vorfeldmobilität von Flughäfen im Zentrum. Den Kern bildet das aus kommunalen Logistikflotten bekannte Prinzip des Einsatzwechsels. Auf dem Flughafen Erfurt-Weimar wird nun ein elektrisches Trägerfahrzeug erprobt, das je nach Anforderung wechselnde Aufbauten erhält.

Die drei auf dem Flughafen Erfurt-Weimar eingesetzten batteriebetriebenen Geräteträger sind mit Multispannungswandlern ausgestattet, damit sie mit unterschiedlichen elektrischen Spannungsebenen auf internationalen Verkehrsflughäfen arbeiten können. Die Spannungswandler direkt in den Fahrzeugen erübrigen zudem den Aufbau einer separaten Ladetechnik. Getestet werden Fahrzeuge mit Lithium-Ionen- und mit Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien.

Die Elektrofahrzeuge erfassen ihren Standort und ihre Umgebung mit Sensoren jederzeit selbst. „Auf diese Weise ist eine intelligente Einsatzplanung in Verbindung mit einem innovativen Energie- und Lademanagementsystem für die Fahrzeuge möglich, denn das Flottenmanagement hat jederzeit einen Überblick, wo sich die Fahrzeuge befinden und welchen Ladestand ihre Batterien haben“, erklären die Projektleiter. Außerdem seien die Fahrzeuge für eine spätere autonome Steuerung gerüstet.

Für ALEC wurde auch ein elektrisch betriebenes Gepäckförderband konstruiert, das in das Gesamtkonzept eingebunden ist. Bisher hat ein Dieselmotor die Laufbänder angetrieben, zukünftig sollen die Gepäckstücke lokal emissionsfrei und leise im Inneren des Flugzeugs verschwinden.

„Für den Dieselmotor, der bis heute das Vorfeld dominiert, ist dieser Einsatz im Teillastbetrieb eigentlich recht ungünstig“, sagt Matthias Cramer von der HAKO GmbH, eines der an ALEC beteiligten Unternehmen. „Während die Vorfeld-Teams das Flugzeug wieder fit für den Rück- oder Weiterflug machen, laufen die Diesel unentwegt. Das können wir mit unseren batterieelektrischen Vorfeldfahrzeugen ändern.“

Der Flughafen Erfurt-Weimar sieht in ALEC „ein Vorhaben mit echtem Potenzial“. Besonders dann, „wenn man auf die Arbeitsbedingungen von Vorfeldmitarbeitern oder an die Passagiere denkt“, so René Schumann, Projektleiter aufseiten des Flughafens. Zurzeit arbeite Erfurt-Weimar mit etwa 30 dieselbetriebenen Vorfeldfahrzeugen. Insgesamt, so die Projektverantwortlichen, könnten mit dem neuen Logistikkonzept an allen deutschen Verkehrsflughäfen mehr als 10.000 Fahrzeuge elektrifiziert werden.