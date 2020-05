Um die Autoindustrie aus der Coronavirus-Krise zu führen, fordern Branchenvertreter und auch Politiker eine staatliche Kaufprämie. Im Juni sollen bei einem Spitzengespräch die weiteren Schritte beschlossen werden. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat sich nun dafür ausgesprochen, breit und mit Fokus auf niedrige Emissionen zu fördern.

Im Interview mit dem Handelsblatt sagte Hofmann, dass Kaufanreize für Autos Bestandteil eines umfassenderen Konjunkturpakets sein sollten. „Und dies muss schnell kommen, eine Politik des Abwartens würde die gesellschaftlichen Kosten enorm erhöhen.“ Die Maßnahmen müssten auf eine Beschleunigung des ökologischen und digitalen Umbaus zielen, dem für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Fahrzeugbau komme hier eine Schlüsselrolle zu.

Eine in ein Konjunkturprogramm eingebettete Autoprämie müsse drei Prämisse erfüllen, forderte Hofmann: Sie solle „zu einer deutlichen Senkung der Emissionswerte beitragen“. Sie müsse zudem „unmittelbar beschäftigungs- und produktionswirksam sein“, insbesondere bei den Zulieferern. Drittens sei von den Herstellern „ein nennenswerter Eigenbeitrag“ zu leisten. Der Steuerzahler dürfe nicht die ohnehin gewährten Rabatte finanzieren.

Der IG-Metall-Chef will, dass nicht – wie von einigen gefordert – nur Elektroautos bezuschusst werden. Das würde nichts nützen, da die Lieferzeiten wegen zu wenig Batteriezellen schon vor der Krise bei sechs bis acht Monaten gelegen hätten. Um aus der Krise zu kommen, müsse eine Prämie die Teile der Industrie umfassen, die an modernen Verbrennern arbeiten. „Es muss nachweisbar ein signifikanter Einsparungseffekt in den Emissionen realisiert werden“, merkte Hofmann an. Das wäre etwa der Fall, wenn ein altes Euro-3-Fahrzeug durch einen emissionsarmen Verbrenner ersetzt wird.

Elektrifizierung „viel zu spät begonnen“

Darauf angesprochen, dass die deutschen Autobauer bei der E-Mobilität lange gezögert haben, meinte Hofmann: „Wenn da etwas verschlafen wurde, dann von Politik und Unternehmen gemeinsam, die den Wandel in Richtung Elektrifizierung viel zu spät begonnen haben.“ Die Industrie könne derzeit nicht mehr elektrifizierte Fahrzeuge liefern, weil sie noch am Beginn des Umbaus der Branche stehe und insbesondere Batteriezellen Mangelware seien. Deshalb dürften jetzt aber „nicht die Beschäftigten zu Opfern gemacht werden, indem man sie einfach abknipst“.

Eine ökologische und soziale Transformation gelinge nur, wenn möglichst viele Betriebe mitmachen und „Schritt für Schritt vom Verbrenner auf Elektrokomponenten umstellen“, sagte Hofmann. „Die Idee, wir lassen die alte Leitbranche einfach absterben und daneben blüht gleich etwas Neues, wird nicht funktionieren.“