Der chinesische Konzern BYD (Build Your Dreams), einer der weltweit größten Hersteller von Elektro-Pkw, hat Anfang Mai die Expansion mit seinen Stromern nach Europa angekündigt. Los gehe es in Norwegen mit dem Batterie-SUV Tang EV. Nun kündigte das Unternehmen ein weiteres Modell für den hiesigen Markt an: die Limousine Han EV.

Der kommende, als Wettbewerber für europäische Premiumautos konzipierte Han EV werde das neue Flaggschiff-Modell der Marke und das erste Elektroauto mit „Blade“-Batterie, so BYD. Der neue Energiespeicher soll auch im Falle von schweren Schäden deutlich weniger anfällig für Brandentwicklung als andere Technologien sein. Die Batterie erlaubt zudem laut den Entwicklern trotz simplerem Aufbau hohe Reichweiten.

BYD wirbt für den Han EV mit „selbstbewusstem Design“, „außergewöhnlicher Verarbeitungsqualität“, „höchstem Luxus“ und viel Leistung. Von Null auf Hundert soll es in 3,9 Sekunden gehen, weitere Angaben zu den Leistungswerten des Elektromotors oder der Technik des Antriebssystems gibt es noch nicht. Die Reichweite des Han EV wird mit 605 Kilometern gemäß der hierzulande auslaufenden NEFZ-Norm angegeben.

Neben dem Elektroantrieb und Luxus rücken die Chinesen bei ihrer elektrischen Premium-Limousine die Technologie „DiPilot“ in den Mittelpunkt. Dabei handele es sich um ein selbstlernendes, intelligentes Fahrassistenzsystem mit 5G-Unterstützung. Auch ein intelligentes Sicherheitssystem des deutschen Zulieferers Bosch soll für mehr Sicherheit sorgen.

„Der Han EV trumpft mit neuester Technologie auf und profitiert von BYDs über zehn Jahren Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen“, sagt BYD-Manager Yubo Lian. Er verspricht: „Der Einsatz der ultrasicheren Blade-Batterie sowie BYDs rein elektrische Plattform, Karosseriestruktur, umweltfreundliche Materialien und Sicherheitssysteme machen den Han EV zum derzeit sichersten Auto auf dem Markt.“

Als Preis für den Han EV in Europa stellt BYD 45.000 bis 55.000 Euro in Aussicht. Ob dies vor oder nach Steuern in den jeweiligen Märkten gelten soll, ist offen. Wann genau der Han EV hierzulande verfügbar sein wird, ist ebenfalls unklar. Zunächst soll das neue Modell Ende Juni in China eingeführt werden.