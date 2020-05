Kia hat Anfang des Jahres massive Investitionen in Elektroautos, Mobilitätsdienste und Zukunftstechnologien angekündigt. Mit der Strategie „Plan S“ streben die Südkoreaner eine führende Rolle in der zukünftigen Automobilindustrie an. Mitte Mai gab das Unternehmen weitere Details zu seinen Wachstumsplänen im europäischen Elektrofahrzeug-Markt bekannt.

In Europa habe die Marke im ersten Quartal 2020 fast 7000 Voll-Stromer verkauft – 75 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit sei der E-Anteil am Absatz des Autobauers auf sechs Prozent verdoppelt worden. Insgesamt habe man von Januar bis März europaweit rund 113.000 Fahrzeuge abgesetzt, so Kia. Mit neuen, insbesondere E-Mobilitäts-Produkten soll das Geschäft nun weiter ausgebaut werden.

Mit den Modellen e-Niro und e-Soul bietet Kia in Europa bereits zwei beliebte, da alltagstaugliche und erschwingliche Elektroautos an. Die Palette an Batterie-Wagen werde bis 2025 weltweit auf elf Modelle ausgebaut, erklärte das Unternehmen jetzt. Viele der neuen E-Modelle würden auch in Europa auf den Markt kommen. Den Auftakt der Expansion läute 2021 das erste Modell der nächsten Elektro-Generation von Kia ein. Dabei handele es sich um einen Crossover, der auf einer neuen, speziell für elektrische Antriebstechnologien konzipierten Plattform basiert. Geboten werden sollen mehr als 500 Kilometer Reichweite und eine Ladezeit von weniger als 20 Minuten.

Der globale Jahresabsatz an Elektrofahrzeugen solle bis 2026 auf 500.000 Einheiten erhöht werden, so Kia weiter. In Europa wolle man den E-Anteil am Absatz bis dahin auf über 20 Prozent steigern. „Der europäische Markt ist beim weltweiten Elektrofahrzeugabsatz zurzeit der Wachstumstreiber. Daher werden wir viele der neuen Kia-Stromer hier einführen“, sagt Emilio Herrera von Kia Motors Europe. „In den vergangenen fünf Jahren konnten wir unseren Absatz an Elektrofahrzeugen stetig steigern. Die Modelle der nächsten Generation werden diesen Trend weiter beschleunigen.“

Neben diversen reinen E-Autos will Kia weiter auch Mild-, Voll- und Plug-in-Hybride vorantreiben. In Zukunft soll jede neu in Europa startende Modelllinie über eine oder mehrere elektrifizierte Antriebsvarianten verfügen. „Wir möchten allen Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, unterstreicht Pablo Martinez Masip, der die Produktplanung und Preisgestaltung bei Kia Motors Europe leitet. Modelle für kostenbewusste Käufer werde man mit 400-Volt-Technologie ausstatten, wie es bei e-Niro und e-Soul der Fall ist. Für darüber angesiedelte Flaggschiff-Elektroautos sind 800-Volt-Systeme geplant, die unter anderem besonders schnelles Laden erlauben.