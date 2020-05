Ford hat diverse neue elektrifizierte Modelle angekündigt, darunter auch solche mit mehreren Kilometern rein elektrischer Reichweite. In Europa begann der US-Konzern nun mit der Auslieferung der Plug-in-Hybrid-Version des Ford Explorer. Die sechste Generation des großen SUV kommt hier exklusiv mit E-Antrieb auf die Straßen.

In Deutschland ist der seit Ende 2019 bestellbare neue Explorer in zwei Ausstattungen erhältlich. Das Antriebssystem verbindet stets einen 3,0 Liter großen, 267 kW (363 PS) starken V6-Benzinmotor mit einer 74 kW (100 PS) E-Maschine zu einer Systemleistung von 336 kW (457 PS) und einem Drehmoment von 825 Newtonmetern. Die Motorkraft wird über ein serienmäßiges 10-Gang-Automatikgetriebe und Allradantrieb auf die Straße gebracht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h, von 0 bis 100 km/h kann in 6,0 Sekunden beschleunigt werden.

Rein elektrisch können mit dem plug-in-hybriden Explorer gemäß WLTP-Fahrzyklus 42 Kilometer gefahren werden, die Energie dafür stammt von einer 13,1-kWh-Batterie. Der Benzinverbrauch liegt bei kombiniert 3,1 Liter/100 km, die CO2-Emissionen bei 71 g/km. Den Stromverbrauch gibt Ford mit 20,5 kWh/100 km an. Ist die Batterie leer, wird sie mit Hilfe des Verbrennungsmotors aufgefrischt, alternativ kann man sie an einer 230-Volt-Haushalts-Steckdose in rund 5 Stunden 50 Minuten komplett aufladen. Schneller geht es mit einer Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation, hier dauert der Ladevorgang etwa 4 Stunden 20 Minuten.

Im Innenraum bietet der 5,05 Meter lange Explorer auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb Platz für bis zu sieben Passagiere. Über eine 12,3 Zoll große digitale Instrumententafel lassen sich Übersichten, Grafiken und Meldungen zum Fahrzeug abrufen. Hinzu kommen unter anderem eine laut Ford luxuriöse Serienausstattung, diverse Fahrer-Assistenzsysteme und eine maximale gebremste Anhängelast von 2500 Kilogramm.

Der Ford Explorer mit Plug-in-Hybrid-Antrieb ist in Deutschland in den beiden Versionen „ST-Line“ ab 76.000 Euro und „Platinum“ ab 77.000 Euro erhältlich.