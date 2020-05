James Dyson, britischer Erfinder und Gründer des nach ihm benannten Milliarden-Unternehmens, hat mehrere Jahre und viel Geld in ein Elektroauto investiert. Ende 2019 gab er dann überraschend bekannt, das Projekt zu beenden. Dyson konzentriere sich weiter auf Haushaltsgeräte sowie mögliche andere neue Produkte. Im Rahmen eines Interviews mit der Sunday Times veröffentlichte Dyson nun erstmals Bilder des aufgegebenen Stromers.

Bei dem gezeigten Wagen im SUV-Format handele es sich um das erste funktionstüchtige Entwicklungsfahrzeug mit der internen Bezeichnung „N526“, erklärte Dyson. Auf den ersten Blick könnte man es für ein neues, modernes Modell des britischen Geländewagen-Herstellers Land Rover halten:

First proper look at James Dyson's scrapped electric car as the entrepreneur tops The Sunday Times #RichList for first time: https://t.co/QjjmStD21o #RichList2020 #JamesDyson pic.twitter.com/rLPVv3FeKb — Sunday Times Driving (@ST_Driving) May 16, 2020

Das für dieses Jahr geplante Dyson-Elektroauto sollte branchenführende Technologie einführen, darunter eine Reichweite von 600 Meilen (ca. 966 km) mit einer Ladung der Batterie. Das wäre selbst bei widrigen Wetterbedingungen über 70 mph (ca. 110 km/h) auf Fernstraßen mit aktiver Heizung und laut geschaltetem Radio möglich gewesen, heißt es in dem Artikel. Zum Vergleich: Branchenprimus Tesla bietet mit der Premium-Limousine Model S aktuell maximal 610 E-Kilometer gemäß der in Europa üblichen WLTP-Norm.

Die Leistung des 2600 Kilogramm schweren N526 sollte mit zwei Motoren und Allradantrieb bei über 500 PS liegen, die Beschleunigung auf Tempo 100 in unter fünf Sekunden gelingen. Als Höchstgeschwindigkeit gab Dyson in dem Interview 200 km/h an. Laut der Sunday Times hat der N526 wie Teslas großes SUV Model X Platz für sieben Personen, ist aber etwas länger und höher als der US-Stromer. Zu den weiteren Besonderheiten gehören Dyson zufolge so groß wie bei keinem anderen Serienfahrzeug ausfallende Räder und eine Frontscheibe flacher als die eines Ferrari.

Ein von der Sunday Times veröffentlichtes Bild mit James Dyson im Innenraum seines E-Auto-Entwurfs zeigt eine minimalistische Ausstattung. Ins Auge fallen vor allem das futuristische, dünne Design der Vordersitze mit straffer Polsterung sowie eine großzügige Einbuchtung im Armaturenbrett vor dem Beifahrer. Die Redakteure der britischen Zeitung berichten zudem von ausziehbaren Aufbewahrungsbehältern, die Informationen für den Fahrer würden exklusiv über ein Head-up-Display angezeigt.

Wirtschaftlich nicht tragfähig

Dass sein Elektroauto nicht auf die Straßen kommt, hat James Dyson mit der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive begründet. Die etablierten Hersteller könnten aufgrund der Vorgaben für die Emissionen ihrer Flotte – insbesondere in der EU – vorerst damit leben, mit jedem verkauften elektrischen Modell Tausende Euro zu verlieren. „Wir könnten es uns nicht erlauben, in einen solchen Markt einzusteigen“, so Dyson. Erst gegen Ende der Entwicklung seines Elektroautos sei ihm klar geworden, dass dieses deutlich teurer als die Angebote der Konkurrenz wird.

Dyson soll rund 560 Millionen Euro in den anvisierten Einstieg in die Automobilindustrie investiert haben. Vorgesehen waren insgesamt über zwei Milliarden Euro, die Hälfte davon für moderne Batterien mit Festkörper-Technologie. Mit einem vermuteten Privatvermögen im zweitstelligen Milliardenbereich kann der 73-Jährige das finanziell verkraften. Gegenüber der Sunday Times sprach er dennoch von „enormer Betrübtheit und Enttäuschung“.

Möglicherweise will James Dyson mit der Veröffentlichung der Fotos seiner Elektroauto-Kreation das Interesse des Marktes testen oder die Fühler nach Partnern ausstrecken. Im letzten Jahr hieß es, dass er bis zuletzt vergeblich Käufer für das Projekt gesucht hatte. Offiziell ließ Dyson im März lediglich verlauten, dass er sich später den Bau eines kleineren Transportmittels für die sogenannte Mikromobilität vorstellen könnte. Die für das E-Auto vorangetriebenen Festkörper-Akkus sollen auf jeden Fall eine Zukunft haben – sie würden das Unternehmen „in spannende neue Richtungen“ weisen.