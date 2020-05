Ford will in diesem Jahr in den USA und Europa sein neues Elektroauto Mustang Mach-E auf den Markt bringen. Im Vorfeld rührt der Traditionskonzern die Werbetrommel, in einer aktuellen Mitteilung geht es um die Ladeleistung des kommenden SUV-Crossover – diese sei im Idealfall noch besser als erwartet.

Aktuelle Tests würden zeigen, dass der Mach-E beim Aufladen an einer Schnellladesäule des europäischen – von Ford mitgegründeten – Betreibers Ionity innerhalb von etwa zehn Minuten eine durchschnittliche WLTP-Reichweite von 119 Kilometer erzielt. Das Ergebnis stelle eine Erhöhung der Reichweite von bis zu 26 Kilometern im Vergleich zu vorherigen, computersimulierten Werten dar und entspreche einer Verbesserung von fast 30 Prozent. Die Angaben beziehen sich auf das Modell mit optionaler, größerer „Extended Range“-Batterie und Heckantrieb.

Der Mustang Mach-E AWD mit „Extended Range“-Batterie und Allradantrieb durch zwei Elektromotoren komme beim Schnellladen innerhalb von zehn Minuten auf eine geschätzte Reichweite von 107 Kilometern, so Ford. Auf 80 Prozent der Batteriekapazität sollen sich die Versionen mit „Extended Range“-Batterie ausgehend von einer zehnprozentigen Restladung jeweils in 45 Minuten aufladen lassen.

Die Ausführungen des Mustang Mach-E mit „Standard Range“-Batterien erreichen laut Ford bei einer Ladezeit von zehn Minuten an einer schnellen Strom-Tankstelle von Ionity eine durchschnittliche Reichweite von 91 Kilometern mit Heckantrieb beziehungsweise 85 Kilometern mit Allradantrieb. Die Ladezeit von zehn auf 80 Prozent Batteriekapazität betrage jeweils 38 Minuten.

Der 4,71 Meter lange Mustang Mach-E ist Fords erstes von Grund auf als Elektroauto entwickeltes Serienfahrzeug. Hierzulande wird das Modell ab 46.900 Euro angeboten. Mit der Basisversion sollen 450 Kilometer mit einer Ladung möglich sein, das Modell mit der maximalen Reichweite verspricht 600 E-Kilometer am Stück. Wann genau die Auslieferung des Mustang Mach-E in diesem Jahr in Deutschland beginnt, hat Ford noch nicht festgelegt.