Das von Autoherstellern gegründete Gemeinschaftsunternehmen Ionity will bis Ende kommenden Jahres in Europa 400 Elektroauto-„Ladeparks“ mit besonders schnellen Strom-Tankstellen in Betrieb nehmen. Nachdem das Tempo anfangs auf eine Verspätung hinzudeuten schien, ging es zuletzt deutlich schneller voran. Zum Jahresende gab es ein Update zum aktuellen Stand.

„In einem Jahr haben wir die Anzahl der Ladestationen des Netzes vervierfacht: Ionity hat mit der 200sten Station in Lully, Schweiz die Marke von 200 überschritten“, teilte das Schnelllade-Joint-Venture auf Twitter mit. Auf der Website von Ionity werden aktuell 202 aktive Ladeparks angezeigt, 52 befinden sich Unternehmensangaben nach im Aufbau. Das Ziel von 400 Stationen mit jeweils durchschnittlich sechs Ladesäulen bis Ende 2020 steht weiter.

Ionity wurde vor knapp zwei Jahren von BMW, Daimler, Ford und dem Volkswagen-Konzern mit den Marken Audi und Porsche ins Leben gerufen. 2019 schloss sich die südkoreanische Hyundai Motor Group mit Hyundai und Kia dem Projekt an. In der ersten Phase werden exklusiv Schnelllader entlang europäischer Hauptverkehrsachsen errichtet.

An den als High Power Charger (HPC) bezeichneten Schnellladepunkten von Ionity können die Batterien moderner Elektroautos mit bis zu 350 kW Leistung aufgefrischt werden. In Serie gibt es entsprechende Modelle allerdings noch nicht. Eines der am schnellsten an Ionity-Säulen ladenden Elektroautos aus Deutschland ist der Porsche Taycan, der mit einer Systemspannung von 800 Volt anstatt der üblichen 400 Volt antritt. Damit lässt sich in knapp fünf Minuten Energie für bis zu 100 Kilometer Reichweite nachladen.

Wie es nach der Fertigstellung der geplanten 400 HPC-Standorte bei Ionity weitergeht, wird derzeit geklärt. Das Unternehmen könnte 200 an Hauptstraßen gelegene zusätzliche Ladeparks errichten, hieß es vor kurzem. Man denke aber auch darüber nach, Schnelllader in Städten aufzubauen oder Technologie-Partnerschaften einzugehen. „Es gibt viele Geschäftsmöglichkeiten“, so Ionity-Chef Michael Hajesch.

Geld verdienen will Ionity mit seinem Angebot erst später. Bei Infrastruktur gebe es für Gewinne längere Zeithorizonte als es beim Verkauf von Fahrzeugen der Fall sei, hat Hajesch erklärt. Den hohen Investitionen stehe der sich noch am Anfang befindliche Durchbruch von Elektroautos in den Massenmarkt gegenüber. Es könnte Jahre dauern, bis Ionity profitabel ist, das sei aber in der langfristig angelegten Strategie berücksichtigt.