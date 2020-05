Der neue Fiat 500 kommt als Elektroauto auf den Markt. Vorgestellt wurde der 500e im März in der Sonderedition „La Prima“. Der Kleinwagen bietet für das Segment eine hohe Reichweite und schnelle Ladezeiten, ist mit zu Beginn fast 40.000 Euro allerdings sehr teuer. Dennoch ist der auf 500 Einheiten je Land limitierte La Prima bereits fast ausverkauft.

„Nur noch wenige sind übrig“, sagte der Fiat-Markenchef in Europa Luca Napolitano in einem Ende April veröffentlichten Video zum 500e La Prima. Er beantwortete in dem kurzen Clip auch Fragen von potentiellen Kunden aus verschiedenen Ländern. Eine Kaufinteressentin wollte etwa wissen, welche weiteren Preise für die neue Baureihe vorgesehen seien. Der Fiat-Manager erklärte, dass es hierzu in den nächsten Monaten Neuigkeiten geben werde. Er verwies darauf, dass die ersten 500e voll ausgestattet auf die Straße kämen und die Spitze der Modellreihe darstellen. Wer sich für den La Prima interessiere, solle sich zu den in seinem Land verfügbaren Kaufprämien für E-Autos erkundigen, die mitunter bei über 10.000 Euro lägen.

Das in drei Farben verfügbare Sondermodell mit erweiterter Ausstattung La Prima kann seit kurzem ab 37.900 Euro reserviert werden. Mit Blick auf den Start der Auslieferung des neuen Fiat 500e wollte Napolitano nicht konkret werden. Der Wagen werde „auf jeden Fall nach dem Sommer“ kommen. Davor seien die Veröffentlichung weiterer Informationen, unter anderem in Form von Videos, sowie Veranstaltungen in Europa geplant.

Der jüngste 500e ist mit einer Batterie mit 42 kWh Kapazität ausgestattet, das ermöglicht eine Reichweite von 320 Kilometern gemäß WLTP-Fahrzyklus. Geladen wird mit bis zu 85 kW via CCS-Standard. An Schnellladestationen soll sich im Idealfall in fünf Minuten Energie für 50 Kilometer in die Batterie füllen lassen. Die Ladung bis 80 Prozent ist laut Fiat in 35 Minuten erledigt.

Eine Besonderheit des kommenden 500e ist, dass dieser als erstes Modell in seinem Segment Automatisierung auf Level 2 bietet: Er kann in Abhängigkeit von Objekten in seiner Nähe wie etwa anderen Pkw, Fahrradfahrern oder Fußgängern bremsen und beschleunigen.