Die EnBW hat ihren Anspruch bekräftigt, einer der führenden Anbieter von moderner öffentlicher Ladeinfrastruktur zu sein. Anfang kommenden Jahres soll das deutsche Netz auf 1000 Stationen mit Schnellladetechnik gewachsen sein. „Dann hätten wir schon halb so viele Standorte wie die großen heutigen Tankstellenbetreiber für Benzin und Diesel“, sagte EnBW-Chef Frank Mastiaux dem Handelsblatt.

An den 1000 Stationen stünden den Fahrern von Elektroautos dann ungefähr 2500 Ladepunkte zur Verfügung. An Standorten mit neuester Technik mit 350 Kilowatt (kW) Ladeleistung entlang von Autobahnen könnten sie in fünf Minuten Strom für 100 Kilometer tanken. Technik mit 75 kW Leistung bei einem Einkaufszentrum reiche, um die Batterie während des Einkaufs aufzufrischen.

Die EnBW nehme derzeit „im Schnitt jeden Tag einen neuen Standort in Betrieb“, sagte Mastiaux der Wirtschaftszeitung. 2025 könne so ein flächendeckendes Netz mit 10.000 Schnellladepunkten entstehen. Bis dahin will das Unternehmen in die Verstärkung des Stromnetzes und beim Anschluss der Standorte 500 Millionen Euro investieren. Für den Aufbau der Ladestandorte und die digitale Infrastruktur könnten pro Jahr rund 100 Millionen Euro dazukommen – das hänge unter anderem von der Lage ab, so Mastiaux.

Die EnBW hat dem Konzernchef zufolge derzeit die meisten Schnellladepunkte im Angebot – er betonte: „Wir sind heute Marktführer im Bereich Schnelllader gemessen an unserer Netzgröße – und wollen das bleiben.“

Aktuell hat die EnBW hierzulande laut dem Handelsblatt 340 Schnelllade-Standorte mit knapp 1000 Ladepunkten, 140 weitere seien in Fertigstellung und 200 in der Projektphase. Bis Anfang 2021 sollen die angekündigten 1000 Stationen errichtet werden. Schon heute gebe es allein an den deutschen Autobahnraststätten 126 Standorte mit 350-kW-Technik, erklärte EnbW-Vertriebschef Timo Sillober. Das Unternehmen sei damit an jeder dritten Raststätte vertreten. „Alle 90 Kilometer findet ein Kunde entlang der Autobahnen eine Ladesäule von uns“, so Sillober. Das Ziel sei, die Distanz mit dem Einbinden von Autohöfen auf 40 bis 50 Kilometer zu drücken.

Profitabel ist das Geschäft mit Ladeinfrastruktur nach Aussage der EnBW bisher nur in einzelnen Bereichen, beispielsweise bei Komplettangeboten für private Ladesysteme. Die Schnelllade-Standorte müssten noch ausgelastet werden, dafür gebe es aber bisher zu wenige Elektroautos. „Mitte der Dekade dürften wir mit der Elektromobilität die Grenze zur Profitabilität erreichen“, hofft Mastiaux.