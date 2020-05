Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat eine Auswertung zu den Patentanmeldungen für Innovationen bei Elektromobilität veröffentlicht, diese seien zuletzt „rasant gestiegen“. Seit dem Abgasskandal Ende 2015 habe die Innovationstätigkeit zur E-Mobilität in Deutschland deutlich an Fahrt aufgenommen. Im Jahr 2019 hätten das DPMA und das Europäische Patentamt (EPA) 660 Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland veröffentlicht, die sich direkt auf Fahrzeuge mit E-Antrieb beziehen – 42 Prozent mehr als 2017.

Auch bei den Schlüsseltechnologien zur Stromversorgung von Elektrofahrzeugen, also Batterien und Brennstoffzellen, habe die Innovationstätigkeit stark zugelegt: In der Batterietechnik habe die Zahl der veröffentlichten Anmeldungen bei 2684 und damit um 41 Prozent höher als 2017 gelegen. Bei Brennstoffzellen seien es im selben Zeitraum 848 veröffentlichte Anmeldungen gewesen, was einem Plus von 18 Prozent entspricht.

Patentanmeldungen werden in der Regel 18 Monate nach Einreichung veröffentlicht; bis sie sich als veröffentlicht in der Statistik niederschlagen, vergehen also eineinhalb Jahre. „Die Anmeldedynamik bei der Elektromobilität und den zugehörigen Schlüsseltechnologien ist beeindruckend“, sagte DPMA-Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer. „Die Elektromobilität hat bei den Herstellern in den vergangenen Jahren offensichtlich stark an Bedeutung gewonnen.“

Die Zahlen ließen vermuten, so das DPMA, dass Automobilunternehmen nach dem Abgasskandal 2015 Entwicklungsressourcen vom Verbrennungsmotor hin zu den neuen Antriebstechniken umgeschichtet haben. Die Zahl der Anmeldungen zum Verbrennungsmotor seien im vergangenen Jahr um 13 Prozent niedriger als 2017 gewesen.

Auch längerfristig zeige der Trend beim Elektroantrieb und in der Batterietechnik deutlich nach oben: In beiden Technologiebereichen seien 2019 mehr als dreimal so viele Patentanmeldungen wie vor zehn Jahren veröffentlicht worden, berichtet das DPMA. Bei Brennstoffzellen sei der langfristige Trend ebenfalls insgesamt positiv. Allerdings würden die Zahlen darauf schließen lassen, dass die meisten Hersteller bei der E-Mobilität derzeit stärker auf Batterien als auf Brennstoffzellen setzen. Anmeldungen zum Verbrennungsmotor seien dagegen auch in der Langfristbetrachtung leicht rückläufig.

Weltweiter Wettlauf um Technologieführerschaft

„Dass deutsche Hersteller bei den Patentanmeldezahlen auf ihrem Heimatmarkt in vielen Bereichen vorne liegen, stimmt mich für die Zukunft optimistisch“, sagte Patentamtschefin Rudloff-Schäfer. „Die Zahlen zeigen aber auch, dass es vor allem in Asien und den USA starke Konkurrenten gibt, die um die Technologieführerschaft ringen und diesen neuen Markt ebenfalls für sich erobern wollen.“

„Auch wenn es uns nicht um die Quantität der Anmeldungen, sondern um die Qualität eines Patents geht, kann ein gutes Ranking Motivation sein“, kommentierte Peter Möldner, Leiter einer der beiden Patentabteilungen des Zulieferer-Giganten Bosch, den DPMA-Bericht gegenüber der Süddeutschen Zeitung. „Aber von einem auf das andere Jahr kann alles anders sein, also darf man sich nie zurücklehnen.“

Möldner wies auch darauf hin, dass die Autoindustrie global aufgestellt ist – „wenn eine Idee in einer Region geschützt ist, entfaltet das praktisch eine weltweite Wirkung“, so der Experte. Es reiche daher, ein Patent nur einem Land zu halten. So finden sich etwa der bei Elektroauto-Batterien als führend geltende US-Hersteller Tesla und dessen Technologie-Partner Panasonic nicht in der DPMA-Statistik. Hinzu kommt, dass andere Länder bei der Menge an Patenten insgesamt vor Deutschland liegen – insbesondere China: Dort gibt es laut der Süddeutschen Zeitung etwa eine Million Anmeldungen pro Jahr – in Deutschland seien es nur 70.000. Aktuelle Zahlen zu den Patentanmeldungen in der Volksrepublik im Bereich E-Mobilität liegen derzeit nicht vor.