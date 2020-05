Subventionierte E-Busse gehen nur langsam in Betrieb

Der deutsche ÖPNV mit Bussen soll umfassend elektrifiziert werden, die Bundesregierung subventioniert das mit hohen Summen. Von den in den vergangenen zwei Jahren geförderten E-Bussen sind bisher aber nur wenige tatsächlich in Betrieb. Das zeige eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher, und Stephan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, berichtet der Berliner Tagesspiegel.

835 E-Busse habe das Bundesministerium für Umwelt 2018 und 2019 über die „Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV“ bezuschusst. Umgerechnet auf zwei Jahre entspreche das etwa zehn Prozent der jährlich etwa 4000 Neuzulassungen von Omnibussen. 2030 müsse der Anteil an E-Bussen um 90 Prozent gestiegen sein, um die von der EU angestrebte Halbierung der Emissionen zu realisieren. Deutschland kann das Ziel noch erreichen, die Neuzulassungen müssten dazu allerdings in den nächsten Jahren um 60 Prozent jährlich zunehmen.

Dem schnellen Umstellung auf E-Mobilität im ÖPNV stehen dem Tagesspiegel zufolge vor allem zwei Faktoren im Weg: die lange Lebensdauer der Fahrzeuge, die Verbrennungsmotoren für die kommenden Jahre im Verkehr halten werde, sowie der Preis. Bei Letzterem setzt das mit bis zu 1,5 Milliarden Euro dotierte Bundesprogramm „Saubere Luft“ an, in dessen Rahmen die noch deutlich teureren E-Busse und die dazugehörige Ladeinfrastruktur gefördert werden.

Die Auswertung der geförderten Projekte zeige, so die Redaktion des Tagesspiegels, dass die Umstellung auch durch hohe bürokratische Hürden, die Prüfdauer für die Anträge und die Lieferzeiten für die Fahrzeuge gebremst wird. Von den insgesamt 835 geförderten Bussen seien daher in den letzten beiden Jahren nur 40 in Betrieb gegangen.

Trotz der Herausforderungen und Verzögerungen werten die grünen Bundestagsabgeordneten das Förderprogramm „Saubere Luft“ als Erfolg und fordern eine Aufstockung um 500 Millionen Euro für die Förderung von E-Bussen. „Damit wir die Verkehrswende hin zu mehr sauberer Mobilität in den Städten und Kommunen wirklich schaffen, muss die Bundesregierung die Verkehrsunternehmen bei der Beschaffung von E-Bussen deutlich stärker unterstützen“, so Kindler und Kühn.