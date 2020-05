Die US-Firma Karma Automotive hat in den letzten Wochen mehrere Einsatzmöglichkeiten seiner für teil- und vollelektrische Fahrzeuge konzipierten „E-Flex“-Plattform präsentiert. Nun wurde die vorerst letzte Variante der künftig auch Wettbewerbern zur Verfügung stehenden Architektur vorgestellt.

Zuvor hatte Karma Automotive eine Ausführung seiner Plattform für Hochleistungs-Elektroautos, einen vollelektrischen, autonomen sowie einen teilelektrischen Van und „Alltags“-Elektroautos präsentiert. Die jüngste gezeigte E-Flex-Variante ist mit einem teilelektrischen System mit jeweils einem Motor vorn und hinten für Allradantrieb ausgestattet. Das Setup sei speziell für Pickup-Trucks, aber auch SUV, Nutzfahrzeuge „für die letzte Meile“ oder andere Fahrzeugarten und Einsatzzwecke geeignet, erklären die Entwickler.

Die Energie für den Vortrieb stelle eine flach im Fahrzeugboden untergebrachte Batterie mit 80 kWh Kapazität bereit, heißt es weiter. Damit sei eine elektrische Reichweite von 240 Meilen (knapp 386 km) möglich. Zusammen mit dem als Generator für die Batterie dienenden Verbrennungsmotor an Bord sollen – je nach Konfiguration – bis zu 495 Meilen (797 km) erzielbar sein.

Introducing Karma’s all-wheel drive extended range E-Flex platform. Targeted to achieve an all-electric range up to 240 miles (495 miles with EREV) this platform can be used for pickup trucks, SUVs, last mile utility solutions, etc. – all with enhanced acceleration and handling. pic.twitter.com/cys5IuBRWC

