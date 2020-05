Im März hatte Mazda den Vorverkauf seines Elektroautos MX-30 gestartet, nun wurde der Beginn der Produktion bekanntgegeben. Die neue Baureihe ist der erste Voll-Stromer der Marke und wurde laut den Japanern vor allem für Kunden in Europa entwickelt. Gefertigt wird der SUV-Crossover am Standort Ujina, Hiroshima und anschließend exportiert.

Der MX-30 ist mit Mazdas neuer Elektro-Technologie „e-Skyactiv“ ausgestattet. Der frontgetriebene Antriebsstrang kombiniert einen 107 kW (145 PS) Elektromotor mit einer 35,5 kWh starken Lithium-Ionen-Batterie. Mit einer Reichweite von 262 Kilometern im neuen WLTP-Fahrzyklus hat der MX-30 im Wettbewerbsvergleich eher wenig Ausdauer, der Hersteller ist dennoch von dem Angebot überzeugt.

Die Systembatterie sei so dimensioniert, dass sie „ein optimales Gleichgewicht zwischen einer Reichweite, die dem Kunden Sicherheit gibt, und den CO2-Emissionen aus Sicht der Ökobilanz bietet“, argumentiert Mazda. Mit der möglichen Schnellladung könne die Batterie zudem innerhalb von etwa 40 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Darüber hinaus wirbt Mazda für den MX-30 unter anderem mit einem besonders sanften Fahrverhalten und seinen „i-Activsense“-Sicherheitssystemen wie Notbrems-, Spurhalte- und Totwinkelassistent sowie Müdigkeitserkennung. Weitere Highlights seien die „Freestyle-Türen“, eine schwebende Mittelkonsole, ein Sieben-Zoll-Touchscreen und eine Reihe neuer, umweltfreundlicher Materialien wie Kork und Türverkleidungsstoffe, die Fasern aus recycelten Plastikflaschen enthalten.

Der MX-30 soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 in die Schauräume der deutschen Mazda-Händler kommen. Die Preise beginnen bei 33.490 Euro. Die limitierte, nur im Rahmen des Vorverkaufs verfügbare „First Edition“ kann weiter bestellt werden. Sie bietet mit ihrer erweiterten Ausstattung zum Preis von 33.990 Euro laut Mazda einen Kundenvorteil von 2600 Euro. Nach Abzug des deutschen, von Bund und Industrie gemeinsam finanzierten „Umweltbonus“ kann der Mazda MX-30 First Edition für 27.420 Euro erworben oder für 299 Euro monatlich (48 Monate Laufzeit, 10.000 km jährlich) ohne Anzahlung geleast werden.