Volvo bietet sein Kompakt-SUV XC40 in einer zweiten Plug-in-Hybrid-Version an. Bei beiden Varianten ist ein 60 kW (82 PS) starker E-Motor jeweils mit einem Dreizylinder-Turbobenziner gekoppelt. Beim neuen, ab 48.450 Euro erhältlichen Grundmodell XC40 Recharge T4 schöpft das Triebwerk aus 1,5 Litern Hubraum 95 kW (129 PS). Die Kraft der vorne verbauten Motoren schickt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe mit Shift-by-Wire-Technik an die Vorderachse.

Der XC40 Recharge T4 ist wie alle neuen Volvos auf eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h begrenzt. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit durchschnittlich 1,8 bis 1,9 Litern Benzin und 15,6 bis 15,9 kWh Strom je 100 Kilometer an. Die CO2-Emissionen sollen 41 bis 45 Gramm pro Kilometer betragen. Rein elektrisch sind mit der 10,7-kWh-Batterie gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm bis zu 50 Kilometer möglich.

Volvo bietet den XC40 Recharge T4 in vier Ausstattungslinien an. Je nach Version befinden sich neben dem Infotainment-System mit Neun-Zoll-Touchscreen, acht Lautsprechern, Audio-Streaming und Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto beispielsweise ein Navigationssystem, Lederschalthebel und Multifunktions-Lederlenkrad, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, vierfach einstellbare Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, digitale Instrumentenanzeige sowie Licht- und Regensensor an Bord.

Für Sicherheit sorgen im XC40 Recharge T4 serienmäßig unter anderem ein Notbremssystem mit Fahrradfahrer-, Fußgänger- und Wildtier-Erkennung, ein aktiver Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung, die „Road Edge Detection“ zum Schutz vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn, die „Oncoming Lane Mitigation“ und die „Run-off Road Protection“. Die Funktion „Connected Safety“ bietet eine cloudbasierte Warnung vor rutschigen Fahrbahnverhältnissen und Fahrzeugen mit eingeschalteter Warnblinkanlage.

Zur Serienausstattung gehören darüber hinaus LED-Scheinwerfer und -Tagfahrleuchten, Nebelscheinwerfer und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie ein optischer Unterfahrschutz vorne und hinten. In den höheren Ausstattungslinien kommen unter anderem eine Sitzheizung für die Vordersitze, eine Ambiente- und erweiterte Innenraumbeleuchtung sowie eine Lenkradheizung hinzu. Außerdem gibt es ausstattungsspezifische Details wie ein Sportfahrwerk und Aluminium-Pedalerie oder einen Schalthebel aus Kristallglas.