Das Marktforschungsunternehmen EuPD Research hat die aktuell in Deutschland verfügbaren Tarife für Autostrom untersucht und die beste Wahl für die fünf meistverkauften Elektroautos ermittelt. Die Anzahl der Tarife hat sich laut der Auswertung mit 288 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

­ ­ ­

Vom regionalen Energieversorger über Angebote von Autoherstellern wie Volkswagen bis hin zu überregionalen Dienstleistern wie dem ADAC zeige sich der deutsche Markt für Autostrom-Tarife sehr vielfältig und gleichzeitig extrem unübersichtlich, berichtet EuPD Research. Die erstellte Studie berücksichtigt fünf unterschiedliche Modelle: Smart EQ ForTwo, Renault ZOE, VW e-Golf, BMW i3 und Tesla Model 3. Die gewählten Stromer unterscheiden sich in technischen Details wie Ladeleistung, Batteriekapazität oder Verbrauch auf 100 Kilometer, was die Auswahl des günstigsten Autostrom-Tarifs beeinflusst.

Die jüngste „Vergleichsanalyse mobiler Ladestromtarife“ ist die dritte ihrer Art von EUPD Research. Die Ergebnisse würden zeigen, dass der Markt noch am Beginn seiner Entwicklung steht. Die Tarife für die verschiedenen Modelle seien vielfältig, es lohne sich daher, regionale wie überregionale Tarife in die Suche nach dem besten Angebot einzubeziehen. „Dennoch kristallisieren sich auch Tarife heraus, die bei allen oder mindestens drei der gewählten Modelle sehr gut abschneiden“, so die Studienautoren. Hierzu zählten unter anderem „Mein Autostrom unterwegs“ von Envia Mitteldeutsche Energie AG, „ADAC e-Charge“ oder „EnBW mobility + Viellader Tarif“.

Für die geeignete Wahl des eigenen Autostrom-Tarifs gelten laut EUPD Research folgende Fragen: Wie viele Kilometer sollen gefahren werden? Ist derjenige ein Stadtfahrer, Überlandfahrer oder liegt ein gemischtes Fahrverhalten vor? Ist die Ladezeit entscheidend, also möchte man überwiegend Schnell- oder Normalladesäulen benutzen? All diese Fragen veränderten das persönliche Ranking des optimalen Tarifs.

Die kompletten Ergebnisse der „Vergleichsanalyse mobiler Ladestromtarife“ sind kostenpflichtig und können hier bestellt werden. Den Fahrern der betrachteten Modelle empfiehlt EuPD Research folgende Tarife: