Amazon könnte das Startup Zoox kaufen. Die Verhandlungen darüber sind laut dem Wall Street Journal bereits weit fortgeschritten. Der Deal würde Zoox mit weniger als den 3,2 Milliarden Dollar bewerten, die das auf elektrische Robotaxis spezialisierte US-Unternehmen 2018 bei einer Finanzierungsrunde erzielt hat. Amazon und Zoox wollten sich zu dem Bericht bislang nicht äußern.

Zoox wurde 2014 gegründet und treibt seitdem die Entwicklung von Hard- und Software für elektrisch angetriebene, via Smartphone-App rufbare Selbstfahr-Shuttles voran. Zuletzt hatte das Startup Probleme damit, frisches Geld für seine Pläne aufzutreiben. Die Insidern nach in wenigen Wochen mögliche Einigung mit Amazon könnte das stockende Vorhaben wiederbeleben. Allerdings soll noch nichts final beschlossen sein.

Amazon hat in den letzten Jahren verstärkt in Transport-Technologien investiert. So beteiligte sich der E-Commerce-Riese 2019 an der Firma Aurora, die wie Zoox an der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen arbeitet. Ebenfalls im letzten Jahr gab das US-Elektroauto-Startup Rivian ein Investment von Amazon bekannt. Später kündigten die Partner dann an, dass Rivian 100.000 batteriebetriebene Transporter für Amazon konzipieren und herstellen wird.

Mit seinen Investitionen in den Bereichen autonomes Fahren und Elektromobilität verfolgt Amazon laut Branchenkennern das Ziel, mehr Güter selbst zu transportieren und sich damit unabhängiger von Logistikunternehmen wie UPS oder DHL zu machen. Mit der mutmaßlich geplanten Übernahme von Zoox würde Amazon erstmals direkt in die Entwicklung der Technik für selbstfahrende elektrische Transportmittel einsteigen.

Die Entwicklung der Technologie für autonomes Fahren kostet viel Geld, Erfolge stellen sich jedoch nur langsam ein. Da sich der Weg zur Serienreife entsprechender Produkte komplexer als gedacht gestaltet, findet in den USA zunehmend eine Konsolidierung statt. Statt Startups wie Zoox oder Aurora trauen Experten nun vor allem größeren Namen wie Waymo, eine Tochter der Google-Mutterfirma Alphabet, oder dem von General Motors übernommenen Startup Cruise den Durchbruch zu.