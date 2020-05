Neue AMG-Führung könnte Elektrifizierung beschleunigen

Der Chef der Mercedes-eigenen Tuning-Schmiede AMG Tobias Moers wechselt zum 1. August an die Spitze von Aston Martin. Der britische Sportwagenbauer, an dem die Mercedes-Mutter Daimler mit fünf Prozent beteiligt ist, hat mit sinkendem Absatz und Verlusten zu kämpfen. Moers soll Aston Martin auf Vordermann bringen, seinen Platz bei AMG übernimmt Philipp Schiemer, derzeit noch Leiter von Mercedes-Benz do Brasil. Der neue Technik-Chef an seiner Seite könnte die Elektrifizierung von AMG beschleunigen.

Die Technik von AMG verantwortet bald Jochen Hermann, der auch Mitglied der Geschäftsführung des Affalterbacher Unternehmens wird. Er war bisher Leiter Entwicklung eDrive bei Daimler und damit für Elektroantriebe und Batterieforschung bei den Schwaben zuständig. Unter Hermann brachte Mercedes sein aktuell noch einziges Elektroauto, das SUV EQC, auf den Markt.

„Mit Philipp Schiemer und Jochen Hermann holen wir zwei sehr erfahrene Daimler Manager zu AMG. Sie werden das Unternehmen weiterentwickeln und auf eine neue Ebene führen“, sagte Daimler-Chef Ola Källenius anlässlich des Personalwechsels. Hermann war bereits von 2014 bis 2016 bei AMG, damals als Chef der Gesamtfahrzeugentwicklung. Dem Experten für elektrische Antriebe kommt nun die Aufgabe zu, die Mercedes-Tochter in das E-Mobilitäts-Zeitalter zu führen. Erste Schritte in diese Richtung wurden laut früheren Aussagen von Moers und Entwürfen bereits unternommen.

Es wird erwartet, dass AMGs erstes E-Modell auf einem teilelektrischen Pkw von Mercedes aufbauen wird. Einen Ausblick auf ein solches Fahrzeug hat die Sportwagenmarke vor knapp drei Jahren mit dem Hybrid-Showcar AMG GT Concept gegeben. Die Serienversion dieses Konzeptwagens soll in diesem Jahr als erster Stromer von AMG eingeführt werden. Der eigentlich schon für 2019 geplante E-Start mit dem plug-in-hybriden Supersportwagen AMG Project One verzögert sich auf nächstes Jahr.

Die Automobilwoche berichtete kürzlich, dass auch das erste reine Elektroauto von AMG „längst in der Entwicklung“ sei. Die Branchenzeitung spekuliert, dass es sich dabei um eine über 600 PS starke Variante des für 2021 angekündigten elektrischen S-Klasse-Pendants EQS handelt. Andere Insider wollen Ähnliches gehört haben. Der scheidende Firmenchef hatte im letzten Jahr erklärt, dass AMG auch ein komplett eigenes Elektroauto anbieten könnte. Offizielle Details zu diesem oder anderen möglichen vollelektrischen Modellen verriet Moers jedoch nicht.