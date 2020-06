Als Tochter des Fiat-Chrysler-Konzerns wird auch Alfa Romeo elektrifiziert, die Pläne dazu wurden zuletzt allerdings zurückgefahren. Zu dem weiteren Vorgehen der italienischen Marke gibt es nun neue Informationen. Das erste Elektroauto wird demnach 2022 auf den Markt kommen, davor rollt ein teilelektrisches Modell zu den Händlern.

Aktuell bietet Alfa Romeo noch keine Stromer an, das soll sich Anfang nächsten Jahres mit einer Plug-in-Hybrid-Version des neuen kompakten SUV Tonale (abgebildet) ändern. Anschließend ist laut einem Bericht von Autocar der Einstieg in das Elektroauto-Segment geplant. Konkret soll ein Wagen vergleichbar mit Audis Kompakt-SUV Q2 in Arbeit sein.

Das Design des neuen Elektroautos werde nicht dem des Tonale entsprechen, teilte Alfa Romeo mit. Ein Unternehmenssprecher sagte Autocar, dass man zwar die Designsprache der Markenfamilie berücksichtigen werde, aber keine Kopie bestehender Modelle wolle. „Denn jedes Segment hat seine eigene Persönlichkeit, und die Kunden unterscheiden sich im Alter sowie bei ihren Erwartungen“, hieß es.

Durch die angebahnte Fusion mit der französischen PSA-Gruppe erweitern sich die technischen Möglichkeiten von Fiat Chrysler deutlich. Das erste Elektroauto des Konzerns soll auf einer Variante von PSAs Plattform für kleinere E-Fahrzeuge eCMP aufbauen. Die Architektur dient bereits als Basis für unter anderem die PSA-Voll-Stromer Peugeot e-208 und e-2008 sowie den Opel Corsa-e. Peugeots Kompakt-SUV e-2008 ist ähnlich groß wie das von Alfa Romeo vorangetriebene Elektroauto, so Autocar. Motorkraft (100 kW/136 PS) und Reichweite (320 km gemäß WLTP) lägen jedoch unter der für den batteriebetriebenen Alfa Romeo anvisierten Leistung. Konkrete Details dazu gibt es aber noch nicht.

Bei Elektroautos werde Alfa Romeo der sportlichen Ausrichtung der Marke treu bleiben und die eingesetzten E-Maschinen demgemäß auslegen. Allerdings stehe auch Komfort im Fokus. Dass man später als andere Hersteller elektrische Autos anbietet, hält der Sprecher der Italiener für einen Vorteil: „Wir haben die Möglichkeit zu sehen, was Fortschritte macht und können sachgerecht reagieren.“

Abschließend kündigte der Unternehmenssprecher an, dass Alfa Romeo bei Elektroautos auf künstlichen Sound setzen wird. Dabei gehe es nicht darum, die Geräuschkulisse von Verbrennungsmotoren zu imitieren. Das Ziel sei vielmehr, für Emotionen zu sorgen. Ein Vorteil eines Elektroautos sei die Stille – wenn der Kunde so unterwegs sein will. Als Alternative plane Alfa Romeo die Option eins „offensiven Modus“.