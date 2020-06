Der Start der Europa-Auslieferungen des Elektro-SUV U5 vom chinesischen Startup Aiways verzögert sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie von April auf September. Eine aktuelle Meldung lässt darauf schließen, dass die Produktion für den Export aus der Volksrepublik derzeit auf Kurs ist: Aiways verkündete, zusammen mit der Autovermietung Hertz auf Korsika zahlreiche U5 einzuflotten.

Hertz plane, bis 2022 bei seiner Mietfahrzeug-Flotte auf der Mittelmeerinsel einen Elektroauto-Anteil von 70 Prozent zu erreichen. Das Unternehmen kooperiere dazu mit Aiways, das die Mietwagen-Firma Filippi Auto als Betreiber der Hertz-Autovermietungen auf Korsika bei der Elektrifizierung unterstützt. Konkret wollen die Chinesen in diesem Sommer „mehrere hundert“ Exemplare ihres batteriebetriebenen SUV an Filippi liefern.

Die Partnerschaft sei Bestandteil einer groß angelegten Kampagne, um Emissionen und Umweltbelastung auf Korsika zu senken und die Insel zu einem Dreh- und Angelpunkt der Elektromobilität zu machen. Weitere Details zu dem Projekt „Electrify Corsica“ – der Elektrifizierung Korsikas – wollen die Partner im Juni bekanntgeben. Dann soll feststehen, wie viele Aiways U5 genau an Filippi Auto übergeben werden und wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur auf der Insel abläuft.

„Das ist eine ideale Möglichkeit für Aiways, in Europa ‚anzukommen'“, zitiert Vision Mobility den für das Auslandsgeschäft zuständigen Aiways-Manager Alexander Klose. „Wir unterstützen eine Mission, die Korsika hilft, die Insel zu elektrifizieren und ihre wunderschöne Naturlandschaft zu bewahren. Zudem begrüßen wir die Gelegenheit, Korsika-Besuchern aus ganz Europa unseren Aiways U5 näherbringen zu können.“ Jean Noel Filippi von Hertz Korsika sagte, dass man von den chinesischen Elektroautos die für das Mietgeschäft erforderliche Qualität und Leistung erwarte.

Beim Verkauf an Privatkunden setzt Aiways in Europa exklusiv auf Direktvertrieb. In Deutschland kooperiert das Unternehmen dazu mit Euronics. Die deutsche Einkaufsgenossenschaft organisiert online Vorbestellungen für den U5 und bietet demnächst auf einer Ausstellungsfläche mit geschultem Personal Beratung sowie Probefahrten direkt vor den Euronics-Geschäften an.