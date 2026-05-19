Stellantis kündigt „bahnbrechendes E-Car Projekt“ an

Der europäische Automobilkonzern Stellantis hat den Start „eines bahnbrechenden Projekts“ für kleine und erschwingliche E-Cars angekündigt. Voraussichtlich ab 2028 sollen die ersten Exemplare vom Band laufen.

Das „E“ in E-Car stehe für europäisch, emotional, elektrisch und umweltfreundlich („eco-friendly“), erklärt der 14-Marken-Konzern. „Die Europäische Kommission erkennt das Potenzial dieses vielversprechenden Segments – produziert in Europa für Kunden in Europa – an, Arbeitsplätze in den Bereichen Design und Fertigung in Europa zu fördern und gleichzeitig eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der breiteren Einführung vollelektrischer Fahrzeuge für eine bequeme, alltägliche, stadtorientierte Mobilität zu spielen.“

Die Europäische Union plant die Einführung einer neuen Fahrzeugklasse, um günstige und kompakte Elektroautos zu fördern. Ziel ist es, die Elektromobilität breiter zugänglich zu machen und den Markt für erschwingliche Fahrzeuge wiederzubeleben. Die E-Car getaufte Kategorie soll laut Berichten Modelle mit einem Zielpreis von etwa 15.000 Euro ermöglichen und damit eine Lücke schließen, die in den vergangenen Jahren durch steigende Preise und den Rückzug vieler Hersteller aus dem Kleinwagensegment entstanden ist.

„Kleines, innovatives, erschwingliches und vollelektrisches Fahrzeug“

Das von Stellantis angekündigte E-Car ist den Angaben zufolge ein kleines, innovatives, erschwingliches und vollelektrisches Fahrzeug, „das ganz in der europäischen Tradition entwickelt wird, allen Menschen individuelle Mobilität anzubieten“. Es ist laut dem Unternehmen eine Antwort auf „den beispiellosen Rückgang“ des Segments der kleinen, erschwinglichen Autos in Europa in den letzten Jahren und verkörpere das Ziel des Konzerns, „Menschen mit Marken und Produkten zu bewegen, die sie lieben und denen sie vertrauen“.

„Das E-Car passt perfekt zum Erfolg im Kleinwagen-Segment, der tief in unserer europäischen Stellantis-DNA verwurzelt ist. Unsere Kunden wünschen sich eine Renaissance kleiner, stilvoller Fahrzeuge, die mit Stolz in Europa produziert werden und die zudem erschwinglich und umweltfreundlich sind“, so CEO Antonio Filosa. „Stellantis kommt diesem Wunsch mit neuen spannenden Modellen mehrerer Marken nach. Die Produktion soll 2028 in unserem Werk im italienischen Pomigliano beginnen.“

Pomigliano hat den Zuschlag für das E-Car bekommen. „Damit knüpft Stellantis auch mit Blick auf das große Potenzial der Produktionsmengen an die lange Geschichte des Werks an, einige der bekanntesten und erschwinglichsten Fahrzeuge Europas zu produzieren, wie beispielsweise den beliebten Fiat Panda“, heißt es.

Die E-Car-Modelle von Stellantis sollen sich durch modernes Design auszeichnen. „Sie werden von erstklassigen Elektrofahrzeug-Technologien angetrieben, die mit ausgewählten Partnern entwickelt werden. Das macht die Fahrzeuge erschwinglicher und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung“, erklärt das Unternehmen. Mehr verrät der Konzern mit bekannten Marken wie Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Chrysler noch nicht.