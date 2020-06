Der in Stuttgart und Ulm aktive Online-Supermarkt Lieferladen.de setzt seit April im Rahmen eines Pilotprojekts einen „Polarfuchs“ ein. Mercedes-Benz hat das Modell mit Kühl-Umbaulösung zusammen mit dem Aufbauhersteller Kerstner auf Basis des Kleintransporters eVito entwickelt. Die Spezialversion kann künftig auch von anderen Firmen bestellt werden.

Der eVito Polarfuchs verfügt über einen elektrischen Antrieb und eine elektrisch betriebene Kühlanlage, mit denen Lebensmittel lokal emissionsfrei ausgeliefert werden können. Bei reinen Batterie-Fahrzeugen gehen zusätzliche elektrische Komponenten normalerweise zulasten der Reichweite. Deshalb ist bei nur mit Strom angetriebenen Kühlfahrzeugen eigentlich eine große und schwere zusätzliche Batterie nötig, die das Beladungsgewicht und -volumen reduziert.

Das System des Polarfuchs nutzt die im eVito vorhandene elektrische Energie auch für die aktive Kühlung. Dazu ist eine energieeffiziente Kühlanlage von Kerstner in das Van-Bordnetz eingebunden. Die als Puffer notwendige Zusatzbatterie kann dadurch minimiert werden. Für die durchgängige Kühlung während des Auslieferprozesses stehen drei Betriebsmodi zur Verfügung:

eine Standkühlung über das Stromnetz, zum Betrieb der Anlage bei der Beladung des Fahrzeuges,

eine Kühlung während der Fahrt über das Bordnetz und damit durch die Hochvolt-Fahrzeugbatterie,

eine Kühlung während der Zustellung der Ware oder bei Pausen durch eine verbaute Pufferbatterie.

Um gleichzeitig den Energieverbrauch der Kühlanlage zu senken, verfügt die Isolierung des Laderaums über einen laut Mercedes besonders niedrigen K-Wert (ein Maß der Wärmedämmung) von 0,30 W/m²K. Durch die Verbauung der gesamten Kühlanlage im Unterflurbereich gebe es darüber hinaus keine räumlichen Einschränkungen im Ladebereich.

Im Testbetrieb ist der eVito Polarfuchs bereits seit September 2019 auf den Straßen unterwegs, mittlerweile kann er offiziell geordert werden. Der Einsatz im Alltag von Lieferladen.de soll eine weitere Optimierung in der täglichen Praxis bringen. Der Online-Händler liefert mit dem E-Transporter in Stuttgart regionale und ökologische Lebensmittel sowie Waren eines gewöhnlichen Supermarkts bis an die Haustür.

Täglich fährt Lieferladen.de eigenen Angaben nach Touren bis fast 100 Kilometer Länge mit 19 Stopps und bis zu 30 Türöffnungen von jeweils ein bis zwei Minuten. Im Zuge der Kooperation mit Mercedes leitet das Unternehmen einmal am Tag die Zahl der Fahrten, die gefahrene Strecke, die Reichweite der Batterie und weitere relevante Daten an den Hersteller weiter. Dieser sammelt die Daten und wertet sie für die Weiterentwicklung des eVito und anderen Elektro-Fahrzeugen aus.

Mercedes hat den eVito mit 85 kW (116 PS) Systemleistung vor allem für das städtische Umfeld konzipiert. Die eingesetzte Batterie mit einer Kapazität von 41 kWh erlaubt in der Kastenwagen-Version eine Reichweite von 150 bis 184 Kilometer. Bei ungünstigen Rahmenbedingungen wie etwa sehr kalten Temperaturen stellt Mercedes eine Reichweite von um die 100 Kilometer in Aussicht. Vollladen lässt sich der eVito in sechs Stunden.