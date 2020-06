Das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung bringt auch eine höhere Kaufprämie für Elektroautos. Der Verkauf von Stromern in Deutschland bekommt durch die neue Förderung nach Einschätzung der Unternehmensberatung Deloitte einen Schub. Die Nachfrage auf dem hiesigen Markt dürfte dieses Jahr um 40.000 auf bis zu 200.000 E- und Hybridautos steigen, prognostizieren die Analysten. Der Absatz von Benzinern und Dieselautos dagegen bleibe unter Vorjahr.

Durch den steigenden Absatz von emissionsarmen und lokal emissionsfreien Fahrzeugen könnten die deutschen Autobauer die CO2-Vorgaben in der EU erfüllen, sagte Deloitte-Branchenexperte Harald Proff laut dem Manager Magazin. Dank der neuen Fördermaßnahmen dürften zudem die Strafzahlungen für die Branche im nächsten Jahr geringer ausfallen.

Die Regierungskoalition hat Anfang Juni im Rahmen eines „Konjunktur- und Zukunftspakets“ beschlossen, den staatlichen Anteil an der Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ von 3000 auf 6000 Euro zu erhöhen. Auch für Plug-in-Hybride soll es mehr Geld geben. Außerdem wird die Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr um drei Prozentpunkte gesenkt. Ein Elektroauto, für das in Deutschland heute im Durchschnitt 38.000 Euro bezahlt wird, werde damit um etwa 4000 Euro oder 11 Prozent günstiger, so Proff.

Unternehmen profitieren auch von Steuervorteilen für elektrische Dienstwagen bis 60.000 Euro Kaufpreis. Die Konjunkturimpulse des Bundes sehen darüber hinaus hohe zusätzliche Investitionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur vor. „Darauf reagiert der Markt“, sagte der Deloitte-Berater der Deutschen Presse-Agentur.

Das Neuwagenkauf-Vergleichsportal Carwow teilte vor kurzem mit, dass das Interesse an Elektroautos zuletzt stark gestiegen sei: Der Anteil von Voll-Stromern und Hybriden in den Anfragen habe dort Mitte Februar bei 29 Prozent gelegen, nach den Beschlüssen der Koalition sei er jetzt auf über 50 Prozent gestiegen.

„Bei der Elektromobilität sind die 6000 Euro für die rein batteriegetriebenen Autos ein sehr kräftiger Impuls“, hatte zuvor Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen erklärt. Er schloss allerdings nicht aus, dass die Autohersteller ihre Zuschüsse zu den Elektroauto-Prämien zurückfahren könnten. Den Umweltbonus hat die Branche bislang zur Hälfte mitfinanziert, ihr Anteil erhöht sich im Gegensatz zu dem des Bundes in diesem Jahr nicht.