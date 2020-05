Das Bentley-Management glaubt, dass sich die meisten Kunden mit dem aktuellen Stand der Technik nicht zum Kauf eines Elektroautos überzeugen lassen. Auf die 2019 eingeführte teilelektrische Ausführung des SUV Bentayga soll daher erst 2025 ein rein batteriebetriebenes Modell folgen. Autocar will nun erfahren haben, wie ein solches Fahrzeug aussehen könnte.

Das britische Automagazin berichtet, dass Bentley mit dem Erstellen von Entwürfen für eine höhergelegte Limousine begonnen hat. Mit ihrem ersten Serien-Elektroauto wolle sich die Marke als führender Hersteller von Luxusautos mit Fokus auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit positionieren.

Dass Bentley nicht vor Mitte des Jahrzehnts ein Elektroauto anbieten will, hat Firmenchef Adrian Hallmark mit den noch bestehenden Mängeln der Technologie – allen voran den erzielbaren Reichweiten – erklärt. Gegenüber Autocar deutete er nun an, dass das erste exklusiv mit Batterie fahrende Modell der Volkswagen-Tochter dem I-Pace von Wettbewerber Jaguar ähneln könnte. Allerdings würde ein vergleichbarer elektrischer Crossover von Bentley radikaler ausfallen.

Der I-Pace ist die erste vollelektrische Baureihe von Jaguar und von Grund auf für die alternative Antriebsart entwickelt worden. Das zwischen SUV und Limousine angesiedelte Design erlaubt das Unterbringen einer großen Batterie im Fahrzeugboden, ist jedoch aerodynamischer und sportlicher als traditionelle SUV. Eine ähnliche Strategie verfolgt offenbar auch Bentley.

Hallmark verwies im Gespräch mit Autocar auf Erwartungen der Branche, dass die Batterie-Technologie in den nächsten Jahren Reichweiten von über 560 Kilometern und Fahrten mit um die 100 km/h über bis zu fünf Stunden ermöglichen werde. Das sei, was man den Kunden bieten will. „Um dieses Versprechen einzulösen müssen wir prüfen, wie wir schnittigere Fahrzeuge realisieren können, deren Profil möglichst aerodynamisch ist“, so Hallmark.

Insgesamt gab sich der Bentley-Boss mit Blick auf die E-Mobilität selbstbewusst. „Eine elektrische Zukunft ist kaum eine Bedrohung für Bentley“, meinte Hallmark. Er begründete dies damit, dass die Kunden der Marke edles, müheloses und hochkomfortables Fahren genießen – die Elektrifizierung werde all dies verstärken. Der einzige Kompromiss sei der Verzicht auf einen 12-Zylinder-Verbennungsmotor, alles andere werde verbessert.