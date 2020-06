Mercedes-Benz will bis 2022 zehn Modelle seiner neuen Elektroauto-Familie EQ einführen. Nach dem bereits gestarteten SUV EQC stehen nun unter anderem zwei Limousinen an. Während der EQE wie sein Verbrenner-Pendant E-Klasse in der oberen Mittelklasse angesiedelt sein wird, ist mit dem EQS ein Luxus-Stromer vergleichbar mit der S-Klasse geplant. Ein Erlkönig-Video soll nun einen ersten Größenvergleich zulassen.

Konkretes zum EQE ist bisher nicht bekannt. Er gilt zwar als gesichert und auf dem Weg in die Serie, wurde aber noch nicht offiziell bestätigt. Zum EQS sind schon einige Informationen erhältlich. Einen ersten Ausblick auf die Edel-Limousine hat Mercedes 2019 mit dem Konzept Vision EQS gegeben. Anfang dieses Jahres wurde die Studie dann auf Fotos zusammen mit einem getarnten Erprobungsträger präsentiert.

Der EQS wird als erster Mercedes auf einer reinen Elektro-Architektur aufbauen, was neben der Leistungsfähigkeit vor allem dem Raumangebot zugutekommen soll. Man wolle flankierend zur Verbrenner-S-Klasse zukünftig auch die beste vollelektrische Luxuslimousine der Welt bauen, so Daimler. Die EQS-Studie wird von E-Motoren vorne und hinten angetrieben, mit über 350 kW (476 PS) Leistung soll es in unter 4,5 Sekunden von 0 bis 100 km/h gehen. Die im Fahrzeugboden installierte Batterie mit 100 kWh Kapazität soll eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer gemäß WLTP-Norm erlauben.

In dem jetzt auf YouTube veröffentlichten Video, das den EQE sowie den EQS zeigen soll, ist zu erkennen, dass Mercedes bei seinen Elektroauto-Limousinen auf eine coupéhaftere Dachform und flach stehendere Windschutzscheibe als bei E- und S-Klasse setzt. Mehr als diese Aspekte der Designsprache und der Längenunterschied lässt sich aufgrund der Tarnung der Fahrzeuge in dem Erlkönig-Video nicht ausmachen.

Feststeht, dass EQE und EQS optisch im Stil des 2019 eingeführten EQC und damit erkennbar als Mitglieder der EQ-Familie auf die Straße kommen. Abzuwarten bleibt, wie konservativ Mercedes dabei vorgehen wird. Der EQC wirkt modern, fällt aber deutlich zurückhaltender als frühe Entwürfe aus. Das erste EQ-Modell basiert allerdings noch auf dem GLC und damit einer für Verbrenner entwickelten Basis. Bei EQE und EQS könnte Mercedes den Elektroantrieb mehr in den Mittelpunkt stellen, insbesondere der beim EQC noch hervorstechende Frontgrill ist technikbedingt eigentlich nicht mehr nötig.