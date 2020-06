Nach der Elektro-Version des Kleintransporters Vivaro hat Opel nun den Kleinbus Zafira Life in einer Batterie-Ausführung vorgestellt. Der Zafira-e Life ist das Topmodell der Baureihe und „ab Sommer“ bestellbar. Der auf Technik der Konzernmutter PSA aufbauende Stromer wird in drei Längen mit Platz für bis zu neun Personen angeboten.

Wie die Konzernschwestern Peugeot und Citroën liefert Opel seinen Elektro-Kleinbus mit zwei unterschiedlich großen Lithium-Ionen-Batterien aus. Zur Verfügung stehen ein Akkupaket mit 75 kWh Kapazität für eine Reichweite bis zu 330 Kilometer gemäß WLTP-Norm sowie eine Batterie mit 50 kWh für 230 Kilometer. Die Energiespeicher sind so unter dem Gepäckraum verbaut, dass sie das Ladevolumen nicht einschränken.

Mit seinem regenerativen Bremssystem kann der Zafira-e Life in der Schubphase oder beim Bremsen Energie zurückgewinnen und in die Batterie einspeisen. Mit „OpelConnect“ können Fahrer über das Smartphone den Ladezustand der Batterie prüfen und die Innenraumtemperatur vor Fahrtantritt sowie die Ladezeiten programmieren.

Laden kann der Zafira-e Life zu Hause, an öffentlichen Schnellladern oder über herkömmliche Steckdosen. An einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom lässt sich die 50-kWh-Batterie in 30 Minuten zu 80 Prozent auffrischen, bei der großen 75-kWh-Batterie werden dafür 45 Minuten benötigt. Ab Werk ist ein 7,4-kW-Ladeanschluss installiert, gegen Aufpreis gibt es einen 11-kW-Bordlader für dreiphasigen Wechselstrom. Opel gewährt für die Batterie eine Garantie von acht Jahren.

Die Motorleistung des Zafira-e Life beträgt 100 kW (136 PS), die Höchstgeschwindigkeit 130 km/h. Käufer können aus drei Längen wählen: Der ab Anfang 2021 verfügbare kurze Zafira-e Life „Small“ hat Platz für bis zu neun Passagiere. Die Variante „Medium“ verfügt über einen 35 Zentimeter längeren Radstand (3,28 Meter), was mehr Fußraum für die Fondpassagiere ermöglicht. Der 5,30 Meter lange Zafira-e Life „Large“ mit ebenfalls 3,28 Meter Radstand soll mit einem maximalen Ladevolumen von rund 4500 Liter glänzen.

Opel bietet für alle Ausführungen des Zafira-e Life Ledersitze, die sich in Aluminiumschienen variabel verschieben lassen. Zur Wahl stehen Konfigurationen mit fünf, sechs, sieben oder acht Sitzen. Die umklappbare Lehne des Beifahrersitzes erlaubt den Transport von bis zu 3,50 Meter langen Gütern. Um das Kofferraum-Volumen im Zafira-e Life „S“ auf 1500 Liter zu erhöhen, lassen sich die Sitze der dritten Reihe umlegen. Das Herausnehmen der Rücksitze erhöht hier die Ladekapazität auf bis zu 3397 Liter.

Die für die Versionen mit langem Radstand erhältliche Lounge-Ausstattung umfasst elektrisch beheizbare Vordersitze mit Massagefunktion. Dahinter gibt es vier Ledersessel mit jeweils 48 Zentimeter Sitzbreite, die sich versetzen lassen – Fahrgäste können sich so auch gegenübersitzen. Angaben zum Preis für den Zafira-e Life und den genauen Termin für den Start der Auslieferung gibt Opel zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.