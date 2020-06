Die Deutsche Post hat im Februar überraschend das Aus der Produktion ihrer E-Transporter-Tochter StreetScooter bekanntgegeben. Konzernchef Frank Appel sagte jetzt im Gespräch mit Journalisten, dass er weiter von dem Konzept für lokal emissionsfreie Lieferungen überzeugt sei. Letzten Endes habe es aber unter anderem an Unterstützung durch die Politik gefehlt.

Die Post hatte den StreetScooter ab 2017 auch anderen Unternehmen angeboten. Die Produktion für den Eigenbedarf und die Nachfrage von Dritten reichte jedoch nicht für den wirtschaftlichen Betrieb des Aachener Startups. Der Logistikkonzern wollte außerdem nicht langfristig als Fahrzeughersteller auftreten und suchte vergeblich Partner oder Käufer für StreetScooter. Appel glaubt, dass strengere Regularien für den Lieferverkehr in der Innenstadt StreetScooter zu einem Erfolg hätten machen können.

Wenn der StreetScooter kostenlos in die Städte gekommen wäre und Fahrzeuge mit Dieselmotor nicht oder aber der CO2-Ausstoß verteuert worden wäre, hätten sich die batteriebetriebenen Lieferwagen besser verkauft, sagte Appel bei einer Online-Konferenz des Internationalen Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, berichtet die Automobilwoche. StreetScooter wurde von einigen vorgeworfen, mangelnde Technik und Qualität zu liefern. Appel sieht das anders: „In der Tat ist der StreetScooter immer noch das beste Fahrzeug am Markt“, meinte er.

2019 hat die Post mit dem StreetScooter rund 100 Millionen Euro Verlust eingefahren. In diesem Jahr sollen durch die Abwicklung der Produktion noch einmal 300 bis 400 Millionen Euro hinzukommen. Der Zeitpunkt für den Stopp des Projekts ist nach Überzeugung von Appel der richtige gewesen. „Weil wir die Autos ja jetzt am Markt gar nicht verkaufen könnten so einfach“, erklärte er mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie und deren Folgen für die Wirtschaft.

Eigentlich wollte die Post mit ihrer 2014 übernommenen Elektro-Transporter-Tochter die eigene Flotte im großen Stil elektrifizieren. Die Umstellung auf E-Mobilität wird weiter verfolgt, allerdings nun in Zusammenarbeit mit anderen Partnern, sagte Appel. Er erwarte, dass die Autohersteller bald geeignete Fahrzeuge anbieten. StreetScooter wird zu einem reinen Betreiber der Bestandsflotte umgebaut. Davor wächst die Anzahl der E-Transporter aus Aachen Appel zufolge aber noch von 11.000 auf 15.000 Fahrzeuge.