Der bayerische Nutzfahrzeughersteller Quantron AG will neben der Umrüstung neuer und gebrauchter Transporter zu Batterie-Fahrzeugen in Zukunft auch mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Stromer anbieten. Das kündigte das erst 2019 gegründete Unternehmen diesen Juni an. Einen Entwurf des geplanten Modells gibt es bereits, auch Bestellungen werden schon angenommen.

„Ab sofort bietet die Quantron AG auch Lösungen für Unternehmen und Kommunen, die Wasserstoff-Nutzfahrzeuge einsetzen möchten und beendet damit die Debatte um den Prototypen-Status dieser Fahrzeuge“, heißt es in einer Mitteilung. Der Sattelschlepper „Energon“ werde das erste von weiteren Produkten mit Brennstoffzellen-Technologie. Der Start der Serienproduktion sei für Mitte 2022 geplant.

Quantron arbeitet eigenen Angaben nach seit seiner Gründung am Wasserstoff-Antrieb für Nutzfahrzeuge. Der ab sofort in den Vertrieb gehende Energon könne als 44-Tonnen-Lkw mit Brennstoffzelle für den Güterverkehr vollwertig in die Logistikprozesse eingebunden werden, wirbt das Unternehmen. Versprochen werden eine Reichweite von etwa 700 Kilometern. Die eingesetzte 130 kW Brennstoffzelle speise mit Unterstützung einer 110 kWh Lithium-Eisenphosphat-Batterie einen 340 kW (462 PS) starken, mit einem 2-Gang-Getriebe ausgestatteten Elektromotor an.

Man arbeite „mit Nachdruck an weiteren Fahrzeugen und Modellen, um zeitnah ein breites Spektrum an Brennstoffzellen-Lösungen für Unternehmen und Kommunen anbieten zu können“, so Quantron weiter. Man wolle die Kunden auch bei dieser Antriebsvariante „vollumfänglich“ begleiten, damit die Umstellung auf Wasserstoff gelingt.

Weitere Details zu seinem geplanten Brennstoffzellen-Portfolio verriet Quantron nicht. Als Vorteile dieser Technik nannte das Unternehmen den hohen System-Wirkungsgrad, durch den Wasserstoff-Lkw identische Leistungsmerkmale wie normale Diesel-Lkw hätten. Hinzu kämen die allgemeinen Vorzüge eines E-Fahrzeugs wie keine lokalen Emissionen, die aktuelle Steuer- und Mautbefreiung sowie geringere Wartungs- und Betriebskosten als bei einem Lkw mit herkömmlicher Motorisierung.