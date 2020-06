Im Rahmen seiner E-Mobilität-Offensive intensiviert Volkswagen sein Engagement bei neuesten Digitaltechnologien und umfassender Vernetzung. Um Probleme mit komplexeren Software-Architekturen wie beim neuen Kompakt-Elektroauto ID.3 zu vermeiden, baut Europas größter Autokonzern neue Kompetenzen und eine digitale Plattform auf.

Ab Juli werde die neue Car.Software-Organisation mit eigenem Budget und eigenen Mitarbeitern eine leistungsstarke digitale Plattform für alle Konzernmarken und Märkte entwickeln, teilte Volkswagen mit. „Wir wechseln vom Planen ins Machen“, sagt Christian Senger, CEO der Car.Software-Organisation. Bis 2025 wolle Volkswagen den Eigenanteil an der Software seiner Autos auf 60 Prozent steigern , heute liegt dieser noch bei unter 10 Prozent.

Enge Entwicklungspartnerschaften mit großen IT-Konzernen oder der Zukauf von Software komme für das Unternehmen nicht in Frage. „Wir können und wir wollen unsere Software-Plattform selbst entwickeln“, betont Senger. Ausschlaggebend dafür seien drei Dinge: Erfahrung, Kontrolle und Größenvorteile. Volkswagen sei mit der Komplexität des Automobils vertraut, das Know-how werde nun mit Investitionen von über sieben Milliarden Euro um die Bereiche der Car.Software-Organisation ergänzt.

Volkswagen wolle zudem die Kontrolle über die komplette Fahrzeugarchitektur inklusive der Elektronik behalten. Nur so sichere man sich die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. „Schon deshalb können wir Dritten keinen kompletten Zugriff auf Daten in unseren Fahrzeugen geben“, unterstrich Senger. „Software entfaltet ihr Potenzial mit der steigenden Zahl der Fahrzeuge. Das gilt für Kostenvorteile, aber auch für das Lernen aus Daten. Diesen Skalierungsvorteil haben wir auf unserer Seite.“ Volkswagen sei dank seiner Größe „in der besten Position“, um eine eigene Software-Plattform zu entwickeln.

Um die Größenvorteile zu nutzen, wird es mit „VW.OS“ künftig ein einheitliches Betriebssystem für die Pkw-Marken des Konzerns geben – mit der zusammen mit Microsoft entwickelten Volkswagen Automotive Cloud als technischem Rückgrat. „Die Automotive Cloud ist technisch startbereit. Wir erweitern ihren Funktionsumfang und bereiten uns auf die Anbindung der ersten Fahrzeugmodelle vor“, erklärte Senger.

Updates über das Netz, kürzere Innovationszyklen

Hardware, Betriebssystem und Anwendungen sind künftig voneinander getrennt. Die neue Software-Architektur ermöglicht Updates und Dienste „over the air“, um die Fahrzeuge digital auf dem aktuellen Stand zu halten und neue Produkte einzuführen. „Die Innovationszyklen werden kürzer. Wir werden neue Anwendungen viel schneller auf den Markt bringen“, so Senger.

Volkswagen bündelt seine bestehende Software-Kompetenz in der Car.Software-Organisation. In den nächsten Monaten soll die neue Einheit weitere Fachkräfte aus Konzernmarken und -gesellschaften erhalten, für Ende 2020 werden 5000 Fachkräfte anvisiert. Die Zahl soll weiter ausgebaut werden, etwa die Hälfte wird laut Volkswagen in Europa arbeiten, der Großteil in Deutschland. Rund ein Drittel der Fachleute soll in China programmieren. Weitere Einheiten sind in Nordamerika, Israel und Indien geplant.

„Unser Ziel ist eine Kultur für Macherinnen und Macher. Die klügsten Köpfe werden bei uns Arbeitsmodelle finden, die sich konsequent an den Anforderungen moderner Software-Entwicklung ausrichten“, wirbt Senger. Die Software-Einheit solle einerseits digitale High-Tech-Produkte entwickeln – und andererseits helfen, die Transformation des gesamten Unternehmens mit hohem Tempo voranzubringen. Senger: „Wir wollen Volkswagen zum softwaregetriebenen Automobilkonzern weiterentwickeln.“