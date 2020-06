VW bringt in wenigen Monaten sein erstes von Grund auf als Elektroauto konzipiertes Modell auf den Markt. Der Kompaktwagen ID.3 wird ab Anfang September ausgeliefert, gaben die Wolfsburger im Juni bekannt. Zunächst fehlen dem modernen Stromer allerdings zwei Digitalfunktionen, räumte VW ein. Laut einem Bericht müssen weitere Features nachgeliefert werden.

Dass der ID.3 trotz bereits Ende 2019 eingeläuteter Produktion nicht ganz fertig zu den Kunden kommt, liegt an Problemen mit der Software. VW muss in diesem Bereich noch einiges aufholen – vor allem mit Blick auf die Fahrzeuge von Elektroauto-Branchenprimus Tesla, hat Konzernchef Herbert Diess eingeräumt. Zwischenzeitlich war spekuliert worden, dass der ID.3 nicht wie angekündigt im Sommer in die Auslieferung geht, VW bekräftigte vor kurzem dann aber den Zeitplan.

Vorbesteller können entscheiden, ob sie den ID.3 Anfang September oder später in Empfang nehmen. Die frühe Auslieferung ist mit einer Mitgliedschaft im „ID.3 1st Mover Club“ verbunden, der unter anderem ein Softwareupdate für zwei ausstehende Digitalfunktionen zu Beginn des nächsten Jahres umfasst. Konkret würden zum Marktstart im September die Funktion „App Connect“ für die Smartphone-Integration mit Apple Car Play und Android Auto sowie der Fernbereich des Head-up-Displays nicht aktiviert sein, so VW.

Der Spiegel berichtete diese Woche von einer kürzlich erfolgten ersten Probefahrt mit der Serienversion des ID.3. Im Gespräch mit Entwicklern habe man erfahren, dass auch die Einparkautomatik anfangs fehle „und – besonders schmerzhaft – jenes Modul, das die Updates über eine Mobilfunkverbindung aufspielt“. Wer seinen ID.3 schon ab September fahren will, muss also mindestens noch einmal für eine Software-Aktualisierung in die Werkstatt. Dafür erlässt VW die ersten drei Leasingraten.

Der ID.3 gehört im Bereich Software zu den bisher aufwändigsten Wagen von VW. Die umfangreiche Digitalisierung und Vernetzung des Modells wird anders als bei bisherigen Fahrzeugen mit zwei Zentralrechnern statt Dutzenden Steuergeräten realisiert. Das soll für weniger Komplexität bei der Produktion und Wartung sorgen, erfordert zunächst aber mehr Entwicklungsaufwand und neue Kompetenzen.

Weitere Interna zum ID.3 hat die Spiegel-Redaktion nicht in Erfahrung gebracht. Das gefahrene Elektroauto lobten die Tester unter anderem für den rasanten Antritt. Das größere Gewicht und die höhere Sitzposition durch die Akkus im Fahrzeugboden würden nicht unangenehm auffallen. Anders als bei E-Autos wie beispielsweise dem Nissan LEAF sei das Fahrgefühl „nicht synthetisch“. Der ID.3-Fahrer spüre genau, was zwischen Rad und Straße passiert und habe ein direktes Lenkgefühl. Nicht so gut wurden „Look“ und „Feel“ bewertet, die eingesetzten Kunststoffe etwa seien „fast beschämend billig“.